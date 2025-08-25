Conmoción en Millonarios por la oferta de renovación a Leonardo Castro y si aceptará o irá al exterior

Expectativa total en Millonarios por la oferta de renovación que le presentarán al delantero Leonardo Castro en próximas horas. Hay expectativa total en el equipo azul por la charla que tienen pendiente con su delantero estrella, si aceptará o no lo presupuestado o irá al fútbol del exterior.

Luego del cambio de técnico, que comenzó a ser prioridad en Millonarios tras los malos resultados de David González, el equipo azul colocó sus ojos en la renovación de Leonardo Castro. Ya con Hernán Torres en la dirección técnica y seguramente con el pedido de que se quede, se está alistando el nuevo contrato para ‘Leo’, aunque hay rumores que lo colocan en la Concacaf y Argentina.

En las últimas horas, se adelantaron detalles sobre el nuevo contrato que tendría Leonardo Castro en Millonarios. Según el periodista Felipe Sierra, durante la semana se le presentará la oferta de renovación al delantero, que estaría de regreso en dos semanas, luego de sufrir una delicada lesión.

Cabe recordar que por esta lesión Leonardo Castro se perdió parte del ‘Todos contra Todos’ del semestre pasado y no pudo respaldar más el proceso de David González con sus goles. Durante las primeras ocho fechas de la Liga II-2025 tampoco ha estado. Aproximadamente, a mediados de septiembre volvería a las canchas.

Leonardo Castro con Millonarios durante la Superliga contra Junior. Photo: VizzorImage / Leonardo Castañeda / Cont

Renovación de Leonardo Castro y posibilidad para ir al exterior

Se cree que Millonarios confía en que el jugador acepte la primera propuesta sin más, además que siempre se deja ver en El Campín apoyando a su equipo y se ve comprometido en el proceso del equipo azul. Con el impulso de Hernán Torres, tendría una nueva oportunidad para continuar con su poderío goleador.

Según Sierra, hay equipos de Argentina y México que están siguiendo a Leonardo Castro, pero también afirma que su prioridad es continuar en Millonarios, lo que da a entender que firmaría su extensión de contrato sin problemas. Seguramente, habrá oficialidad en próximos días.