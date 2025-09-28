La victoria de Atlético Nacional 2-0 sobre Millonarios en el clásico disputado por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II se vio empañada por una jugada polémica protagonizada por el atacante verdolaga Marino Hinestroza contra el jugador rival Edwin Mosquera.

Múltiples repeticiones de la transmisión mostraron cómo Hinestroza habría sujetado de forma brusca las partes íntimas del futbolista de Millonarios durante un forcejeo.

ver también Hernán Torres señaló a los directos responsables de la derrota ante Nacional: “Salió caro”

El incidente desató una fuerte controversia en redes sociales y entre especialistas arbitrales, quienes cuestionaron la decisión del juez central.

Publicidad

Publicidad

Reacciones en redes sociales

El árbitro central del compromiso, Diego Ulloa, se limitó a sancionar la falta sin mostrar ninguna tarjeta disciplinaria a Hinestroza, quien ya estaba amonestado. La jugada tampoco fue motivo de llamado o revisión por parte del VAR.

Expertos en el tema fueron enfáticos en señalar que la acción de Hinestroza debió ser castigada con mayor severidad.

El VAR Central comentó que a Hinestroza “le perdonaron la expulsión en esta jugada. Ya estaba amonestado y en un forcejeo agarró a su rival por la zona genital. Incluso si analizan la fuerza de la acción podría haber sido roja directa. Ulloa solo dio falta sin castigo disciplinario y el VAR no llamó”.

Publicidad

Publicidad

Comentario en redes sociales.

De otro lado, el exárbitro José Borda criticó la falta de intervención tecnológica. “En esta acción de Marino Hinestroza de Nacional contra Mosquera de Millonarios, el VAR debió llamar al árbitro Diego Ulloa para que la revisara”.

Borda sostuvo que la naturaleza e intensidad del incidente justificaban la expulsión inmediata, e incluso la consideró una acción “humillante o degradante”, lo que la haría merecedora de roja directa.

Publicidad

Publicidad

En las plataformas digitales, la afición también opinó sobre la acción sobre Mosquera, que lo dejó sobre la cancha quejándose de dolor por varios minutos.

“Nada raro en campanita Hinestroza agarrando miembros, lo increíble es que el VAR nunca sirva en ese estadio y con el mismo equipo, cosa de toda la vida ese atracadero”, comentó un usuario de X.

Publicidad

Publicidad

“Soy hincha verde. Debió ser expulsión para Marino Hinestroza“, es otro de los comentarios en redes sociales.