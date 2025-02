Millonarios dejó muy triste a sus hinchas ante la muy pobre presentación que tuvo en la derrota por 3-1 ante Deportivo Cali, juego que dejó expuestos todos los problemas del equipo, tanto en lo defensivo y lo ofensivo, pero también algunos casos, con falta de actitud, situación que dejó muy preocupados a los aficionados del ‘azul’.

Fueron varios los jugadores que fueron blancos de cuestionamientos por parte de la hinchada, debido a su pésimo rendimiento y muy pocos se salvaron, uno de los pocos futbolistas que intentó algo diferente en Millos, fue el mediocampista Daniel Cataño, quien trató de sacar el equipo y generar ocasiones de gol, pero su voluntad no fue suficiente.

Después del final del partido, Cataño habló en zona mixta ante los medios de comunicación, allí no se guardó nada por la pobre presentación del equipo ‘embajador’, se mostró muy autocrítico, pero también confesó que cuando entraron al camerino después de la derrota, lo primero que hicieron fue hablar con David González.

El ’10’ del ‘azul’ aseguró que se dijeron que hay que trabajar, mejorar y apretarse, porque están en Millonarios y no se pueden permitir tener una presentación tan pobre como la dada en el estadio Palmaseca, por lo que esperan en el partido ante Deportes Tolima en Bogotá, poder mostrar un rendimiento mucho mejore al dado en Cali.

Daniel Cataño de Millonarios ante Cali por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025. Foto: VizzorImage / Nelson Rios.

Las palabras de Cataño

“En el camerino lo hablamos con el profe, esto no puede seguir ocurriendo, en Millonarios no nos podemos permitir este tipo de situaciones… Tenemos que replantear porque tenemos otra prueba el próximo domingo”, dijo Daniel para ‘Azul Total’, jugador que salió con un inconveniente muscular, pero que no sería grave.

