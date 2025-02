David González aumenta la preocupación y expone los graves problemas de la nómina de Millonarios

“El caso de Danovis Banguero es que llevaba cinco partidos seguidos jugando los 90 minutos y ya presentaba cansancio. Para este partido no hubo ni siquiera 72 horas de recuperación, por lo que no era lo ideal ponerlo. En cuanto a Helibelton Palacios, él llevaba casi un año sin jugar 90 minutos, como lo hizo la fecha pasada contra Unión Magdalena. Incluso que haya jugado el primer tiempo, hoy ya era un riesgo”, dijo David González sobre sus laterales, recordando que los titulares en Palmaseca fueron Delvin Alfonzo y Nicolás Giraldo.

El 3-1 cae en mal momento para Millonarios. Parece que la crisis toca fondo en el equipo azul y los hinchas comienzan a desesperar. La idea de juego del técnico David González aún no convence y Deportivo Cali los hizo ver muy mal en el estadio Palmaseca, en partido válido por la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2025.

Millonarios sufrió una dura caída en condición de visitante ante Deportivo Cali . El ‘Embajador’ perdió tras un sorpresivo 3-1 en un partido en el que no le salieron las cosas al técnico David González. El equipo azul vuelve a Bogotá con la idea de mejorar y no ceder más puntos en la Liga, pensando en la clasificación a cuadrangulares semifinales.

