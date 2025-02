Neyser Villarreal es la gran figura de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub 20, mostrando un gran talento a la hora de anotar, siendo el goleador del equipo en el campeonato, teniendo un gran nivel, es por esto que los hinchas de Millonarios está muy molestos y extrañados por las pocas oportunidades que ha tenido el atacante en el club ‘azul’.

Precisamente por su buen rendimiento, la duda en la fanaticada ‘embajadora’ es conocer cuál será la decisión que tomará el entrenador David González con Villarreal, después de que se termine el sudamericano y regrese al equipo, tema del que se conoció detalles en las últimas horas sobre el futuro del goleador.

Neyser no tuvo muchas oportunidades con el técnico Alberto Gamero, ya que solamente disputó 146 minutos desde que hizo su debut como profesional, esto en dos partidos en los que estuvo, en dichos juegos, el entrenador lo utilizó como un extremo y no como centro atacante, como lo ha hecho el DT Héctor Cárdenas con la selección.

Pues según informaron en Antena 2, David González habría tomado la decisión de contar con Neyser, pero no como centro delantero, sino que también sería utilizado como un extremo en los momentos que juegue, esto debido a que por delante de Villarreal están Leonardo Castro, Falcao García y Santiago Giordana, lo que le daría pocas opciones de sumar minutos.

¿Seguirá Neyser en Millos?

Otro tema en el que hay mucha expectativa en la afición del ‘azul’ con Villarreal, es conocer si el delantero, que es figura en el Sub 20, continuará en Millonarios, situación que no se daría, ya que, según contó el periodista Guillermo Arango, el empresario del jugador no tiene buena relación con el club, por lo que le estaría buscando posibilidades para que tan pronto termine su contrato en noviembre del 2025, salga del ‘embajador’.

