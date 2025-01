Millonarios ha finalizado con sus partidos de pretemporada este domingo 19 de enero con su empate ante América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El nuevo entrenador del ‘Embajador’, David González compareció ante la prensa y dio detalles sobre el estilo de juego que intentará imponer en el equipo para el inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I.

Millonarios cierra su pretemporada con dos empates, habiendo igualado sin goles ante Melgar de Perú, para luego empatar el partido ante América de Cali. Ahora el plantel bogotano se alista para su debut en el campeonato del próximo viernes ante Unión Magdalena en condición de visitante.

Luego del encuentro, David González compareció ante la prensa y, además de hacer su balance sobre sus primeras semanas al mando del equipo, dio detalles sobre lo que pretende para este primer torneo corto del año. El DT resaltó el estilo de juego dominante que intentará llevar al plantel.

Aviso de David González a los rivales de Millonarios.

González aclaró que su idea de juego aún no es visible en el plantel, pero dejó claro que busca un juego de dominio. “Es normal por el momento, las pocas sesiones de entrenamiento y lo complejo de la cancha, los cambios que se hacen… El Millonarios que yo quiero ver, es un Millonarios que pase la mayoría del tiempo en campo del rival, que juegue alto, que presione alto, que tenga a los rivales sometidos, pero tienen que saber defender en un bloque bajo y bloque medio, porque es imposible tener el control del juego el 100%. Tenemos que estar preparados para defendernos y generar transiciones que hagan daño al rival“.

El DT no se quiso precipitar a hablar de nuevos refuerzos, pero aclaró que la dirigencia trabaja en el mercado de fichajes. “Estas dos semanas, además de trabajo, de información, ha sido mucho de tratar de hacernos una idea global de dónde somos fuertes y dónde no podemos tener esa misma fortaleza. Es algo de lo que somos conscientes, en una rueda de prensa no voy a entrar a decir si necesito una posición u otra, pero estamos trabajando todos para que las decisiones que se tomen sean pensando en que este equipo sea lo más grande y pueda conseguir títulos”.