Millonarios recibió un duro golpe al caer derrotado con contundencia ante el Deportivo Cali por 3-1 en el estadio de Palmaseca, en lo que fue un juego que dejó muy expuesto al equipo capitalino, ya que se vio completamente superado por su rival, dejando ver todas sus falencias en lo defensivo y a la hora de atacar.

Publicidad

Publicidad

El cuadro ‘embajador’ no pudo generar ocasiones claras de gol, solamente en una oportunidad pudo llegar con eficacia al arco rival, acción que se dio en los últimos minutos y que terminó con la anotación de Santiago Giordana, tema que sin duda preocupa a los aficionados de Millos, los cuales no ven un progreso en su equipo.

La falta de generación en el ataque, hizo que Radamel Falcao García se viera expuesto al juego físico y tener duelos cuerpo a cuerpo con los defensores del Cali, papel que no suele cumplir, más teniendo en cuenta los duros centrales que tiene que enfrentar y no poder estar en el área para rematar que es su fuerte.

ver también El pedido que le hacen los hinchas de Millonarios a David González, tras goleada con Cali

Después del final del partido en rueda de prensa ante los medios de comunicación, David González fue consultado sobre cuál será su plan para que Falcao no se vea expuesto de esa manera en los próximos partidos de Millonarios, ya que al goleador se le vio pasando la mal por momentos y con mucho desgaste físico.

Publicidad

Publicidad

Radamel Falcao Garcia de Millonarios ante Cali por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

La respuesta de David González

“Siempre tratamos de acompañarlo y de rodearlo, pero esto no solo es con Falcao, también con Leo, con Santiago (Giordana) y a los que no han podido jugar, la idea es que nunca este tan solo. Lo rodeamos con un mediapunta o con un extremo que interiorice. Si no tenemos volumen ofensivo, será muy difícil marcar goles”, indicó David González.

Encuesta¿Está siendo muy sacrificado Falcao con el pobre nivel de Millos? ¿Está siendo muy sacrificado Falcao con el pobre nivel de Millos? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad