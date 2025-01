No fue bueno el inicio para Millonarios en la Liga Colombiana I-2024, no por un tema futbolístico, sino porque lastimosamente el compromiso ante Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta, no se pudo disputar por el ataque que sufrió el bus del cuadro ‘embajador’ en la llegada al escenario deportivo.

En el lamentable suceso, el arquero Iván Arboleda salió perjudicado, debido a que algunas esquirlas de los vidrios que fueron rotos con piedras le cayeron en la cara y en uno de sus ojos, razón por la que el golero fue llevado a un centro asistencial en donde le hicieron un lavado, recibió tres días de incapacidad, lo que motivó que el juego fuera aplazado.

Sobre el tema, el entrenador David González habló en una entrevista para la emisora Antena 2, allí lamentó lo ocurrido y aseguró que lo sucedido fue “un intento de homicidio”, por lo que indicó que este tipo de situaciones no se pueden permitir y no tienen que pasar en ningún estadio del fútbol colombiano.

“Hay que hacerle saber a todo el país que no estamos de acuerdo con este tipo de situaciones”, agregó González ante los lamentables hechos en Santa Marta, situación que desafortunadamente se ha venido dando en los diferentes estadios del país.

González narró lo ocurrido

“Íbamos en el bus escoltados por tres motos de policías cuando nos acercábamos al estadio. Había una curva en el perímetro que nos llevaba hacia los camerinos. En el acceso había un taxi bloqueando el camino, lo que nos dejó completamente expuestos. En ese momento, algunos hinchas empezaron a golpear las ventanas con las manos, y de repente escuchamos el impacto de una piedra. Por fortuna, la piedra impactó un poco más abajo de las cabezas de Arboleda y Cortés”, expresó el entrenador de Millos.

