“Declararon la guerra”: artículo a favor de directivos de Millonarios generó furia a los hinchas

El presente de Millonarios en lo deportivo y a nivel institucional vive horas bajas por los últimos resultados. La reciente eliminación de la Copa Colombia, a manos de la suplencia de Envigado, tiene los ánimos más caldeados que nunca. Sin embargo, un reciente artículo en el que se minimiza al máximo la situación e, incluso, habla de ‘acciones judiciales’ por hablar mal de los directivos, enardeció a los hinchas azules.

Como es sabido públicamente, durante el semestre se han hecho bastantes muestras de inconformismo por parte de la hinchada azul hacia los directivos. Desde pancartas en el estadio, tirada de zapatos y mensajes en las empresas dueñas del club, han aparecido los mensajes. El mal manejo de la nómina, el no haber invertido las millonarias ganancias de los últimos años y la pésima comunicación, son parte del inconformismo.

Sin embargo, el pasado jueves se publicó un artículo en el portal Claro Sports, en el cual se minimiza todo lo que viene sucediendo. En 10 puntos se habla de ‘Mitos y verdades’ sobre la crisis de Millonarios; afirman que nadie ha robado, que se han hecho excelentes inversiones. Así mismo, que los contratos son acordes a la legislación colombiana, que no toda la culpa es de Gustavo Serpa y compañía.

Hinchas de Millonarios enfurecen por artículo que minimiza la crisis del equipo

Las reacciones de los hinchas de Millonarios no se hicieron esperar en las redes sociales. “Según este artículo salgamos a aplaudir a Camacho y Serpa porque tienen el mejor equipo”, “Definitivamente nos declararon la guerra estos…”, “Era invertir en la nómina no en la prensa”, “Esto lo escribió Gustavo Serpa, no hay de otra”, fueron algunos de los comentarios.

Lo que sí parece más grave es que al final del artículo hace referencia a los medios partidarios, a los cuales se estigmatiza e incluso sugiere acciones legales contra ellos. “Se creen también con la potestad de arruinarle el nombre a alguien con calificativos que en un país donde operara la justicia ya los hubiese puesto afuera del estadio y ante un juez de competencia penal”, haciendo referencia a los mismos.

