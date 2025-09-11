Tras la derrota 1-0 ante Millonarios en El Campín, el Deportivo Pasto anunció que tomará medidas por la polémica que surgió en el partido. El tema está relacionado con una supuesta falta que cometió el arquero del Embajador, Diego Novoa, y que de pitarse pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Johan Caicedo, el jugador del Deportivo Pasto involucrado en la supuesta falta, habló sobre el tema y se fue con todo contra el árbitro del encuentro, Bismarks Santiago.

ver también Néstor Lorenzo no renovó con la Selección Colombia: así lo reveló Ramón Jesurún

De acuerdo con lo que reveló el jugador, su equipo presentará una queja formal ante la Dimayor por el polémico arbitraje de Bismarks Santiago, quien no sancionó la presunta falta en el área en los últimos minutos del partido.

Publicidad

Publicidad

“Se hará un reclamo (ante Dimayor), porque fue muy evidente. No es algo que se esté inventando, cuando en realidad todos lo vieron y mucha gente está de acuerdo en que sí debió sancionarse”, dijo el jugador del Pasto.

Deportivo Pasto se enfrento a Millonarios en el estadio El Campín, de Bogotá. (Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo)

Johan Caicedo relató lo ocurrido en el partido ante Millonarios

La jugada, que generó gran controversia, se produjo al minuto 92, cuando el portero de Millonarios, Diego Novoa, impactó a Caicedo con su rodilla dentro del área.

Publicidad

Publicidad

A pesar de los evidentes reclamos de los jugadores del Pasto y de que la camiseta de Caicedo quedó rasgada por el impacto, el árbitro central decidió no pitar penal y no consultó el VAR.

“Como todos vieron, la pelota estaba en el aire y yo al principio pensé en meterme, pero después pensé que el arquero la tenía controlada. Entonces, solo me moví y a lo que yo intento entrar en la jugada, él salta y estira la pierna. A lo cual, me impacta la cabeza y el brazo me lo raspó”, relató en declaraciones con el VBAR de Caracol.

“No hizo el debido procedimiento (el árbitro), que es como lo manda el reglamento”, añadió.

Por su parte, Diego Novoa aclaró después del encuentro que nunca tuvo intención de agredir al jugador contrario.

Publicidad