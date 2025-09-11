Es tendencia:
¿Deportivo Pasto tomará medidas contra Millonarios por el penalti que no pitaron?

Johan Caicedo, el jugador del Pasto involucrado en la controversia, anunció que el equipo tomará medidas por lo que aseguran fue una falta al reglamento y pudo haber beneficiado a Millonarios.

Por Michell Figueroa

El jugador del Deportivo Pasto involucrado en la jugada controversial rompió el silencio. (Foto Vizzor)
Tras la derrota 1-0 ante Millonarios en El Campín, el Deportivo Pasto anunció que tomará medidas por la polémica que surgió en el partido. El tema está relacionado con una supuesta falta que cometió el arquero del Embajador, Diego Novoa, y que de pitarse pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Johan Caicedo, el jugador del Deportivo Pasto involucrado en la supuesta falta, habló sobre el tema y se fue con todo contra el árbitro del encuentro, Bismarks Santiago.

De acuerdo con lo que reveló el jugador, su equipo presentará una queja formal ante la Dimayor por el polémico arbitraje de Bismarks Santiago, quien no sancionó la presunta falta en el área en los últimos minutos del partido.

“Se hará un reclamo (ante Dimayor), porque fue muy evidente. No es algo que se esté inventando, cuando en realidad todos lo vieron y mucha gente está de acuerdo en que sí debió sancionarse”, dijo el jugador del Pasto.

Deportivo Pasto se enfrento a Millonarios en el estadio El Campín, de Bogotá. (Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo)

Johan Caicedo relató lo ocurrido en el partido ante Millonarios

La jugada, que generó gran controversia, se produjo al minuto 92, cuando el portero de Millonarios, Diego Novoa, impactó a Caicedo con su rodilla dentro del área.

A pesar de los evidentes reclamos de los jugadores del Pasto y de que la camiseta de Caicedo quedó rasgada por el impacto, el árbitro central decidió no pitar penal y no consultó el VAR.

“Como todos vieron, la pelota estaba en el aire y yo al principio pensé en meterme, pero después pensé que el arquero la tenía controlada. Entonces, solo me moví y a lo que yo intento entrar en la jugada, él salta y estira la pierna. A lo cual, me impacta la cabeza y el brazo me lo raspó”, relató en declaraciones con el VBAR de Caracol.

“No hizo el debido procedimiento (el árbitro), que es como lo manda el reglamento”, añadió.

Por su parte, Diego Novoa aclaró después del encuentro que nunca tuvo intención de agredir al jugador contrario.

michell figueroa
Michell Figueroa
