La eliminación de la Copa BetPlay a manos de Envigado profundizó la crisis que atraviesa Millonarios, un equipo que en medio de un semestre complejo lucha por entrar a los ocho primeros de la Liga BetPlay.

Luego del encuentro, el director técnico del cuadro albiazul, Hernán Torres, lanzó una fuerte advertencia a la dirigencia del club.

En la rueda de prensa posterior al partido ante Envigado, el nuevo estratega de Millonarios se refirió a una reestructuración del plantel para el próximo año.

En sus declaraciones, Torres, quien asumió el equipo en una temporada ya avanzada, fue claro y firme en el mensaje que le dio a los dueños del equipo respecto a lo que se necesita para volver al nivel competitivo que la hinchada exige.

“No podemos fallar”

En sus declaraciones, el director técnico de Millonarios aceptó que el tema de contrataciones, que tanto ha exigido la hinchada, es primordial para fortalecer el equipo y salir de la mala racha.

“Para nadie es un secreto que no podemos fallar en eso, eso lo sabe la junta directiva, lo sabemos nosotros, no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo. Porque lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026”, dijo Torres.

A pesar de los malos resultados, el estratega se mostró optimista, buscando motivar a sus jugadores. Resaltó la importancia de la fortaleza mental, la regularidad en el juego y la perseverancia, afirmando que el pesimismo no es una opción para él.

“La grandeza de Millonarios exige una actitud de lucha”, añadió, haciendo un llamado a sus dirigidos a entender el peso de representar a la institución.

