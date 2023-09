Millonarios consiguió una importante victoria ante el Atlético Huila por 2-1, duelo de la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2023, en donde el equipo capitalino consiguió la victoria en el último minuto, cuando ya se había acabado el tiempo adicionado, hecho que fue muy criticado por parte del cuadro ‘opita’.

Lo ocurrido en los últimos minutos del compromiso, generó que el entrenador Diego Corredor no se guardara nada en la rueda de prensa ante los medios de comunicación, en donde criticó fuertemente la actuación del juez, por lo que aseguró salir triste, debido a que han sido perjudicados en los últimos partidos.

“En la última jugada del partido digámoslo así ese trabajo serio, pues salimos tristes porque no hay un arbitraje serio, si son siete de adición son siete, no son diez o nueve. En Neiva contra Águilas se perdió mucho tiempo y reponen cuatro, entonces no sé cuál es la forma de la reposición para mirar ese tema, uno queda aburrido por lo que viene pasando”, dijo Corredor.

Lo que han perjudicado al Huila con el arbitraje

El entrenador fue muy insistente en la cuestión del arbitraje, en donde indicó que desde hace un buen tiempo los han afectado, pero venía callando, pero tras lo ocurrido contra Millonarios, decidió no aguantar más y quejarse por lo que ha venido ocurriendo.

“Llevo un mes y unos días, he estado callado por el tema del arbitraje, pero estamos sufriendo con ese tema, pero siguen más partidos. Se está viendo que el resultado no depende solo de nosotros, sino de seres humanos que manejan un VAR, los que toman las decisiones en la cancha”, expresó el DT de Huila.

Los números que dejó Millonarios vs. Huila

Aunque el partido estuvo empatado durante la mayoría del tiempo, y el juego del ‘azul’ no fue el mejor en el segundo tiempo, las estadísticas favorecieron a los dirigidos por Alberto Gamero, que fueron superiores en la mayoría de los aspectos, especialmente en lo ofensivo.

Millonarios tuvo 20 remates, 6 de ellos al arco, mientras que el Huila remató solamente en 3 oportunidades, una de ellas a la portería y que terminó en el gol de Marcus Vinicius. En la posesión de la pelota, el ‘azul’ la tuvo un 68%, y los ‘opitas’ un 38%, además, los locales tiraron 26 centros al área, y la visita lo hizo en 8 ocasiones.