El apodo que Hernán Torres le puso a David González por la crisis de Millonarios

En Millonarios no para la crisis, no solo están cada vez más cerca de quedarse sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025, también los eliminó Envigado en los octavos de final de la Copa Colombia a pesar de ser un equipo que está cerca de descender. Así que, ante la presión de los medios, fue inevitable que no apareciera el apodo que Hernán Torres le puso a David González.

Millonarios contrató para el segundo semestre de 2025 a Edwin Mosquera, Álex Castro, Cristián Cañozales, Guillermo de Amores, Bruno Sávio y Jorge Cabezas Hurtado. Hasta el momento, ninguno ha pasado de ser incorporación para convertirse en refuerzo y González dio a entender que la llegada de todos ellos contó con su aprobación.

“Me comprometo a ser campeón. Traiga lo que traiga no existe otra cosa. Los refuerzos que han llegado, estoy contento con ellos. Para nadie es un secreto que hubo muchas posibilidades de algunos otros jugadores, por razones, incluso extrafutbolísticas, no se pudieron dar, pero tenemos el material humano para poder pelear y cumplir con ese objetivo”, dijo David González antes de que Millonarios lo despidiera el 20 de agosto de 2025.

Publicidad

Publicidad

Con la premisa que González avaló y aceptó los refuerzos que la junta directiva de Millonarios trajo, Mauricio Gordillo, del portal partidario ‘Los Millonarios.net’, tuvo una conversación con el entrenador Hernán Torres y le dijo que “la última rueda de prensa de David González en el semestre pasado se me puso bravo porque le dije que ojo cómo le van a reforzar el equipo porque ellos tienen la costumbre de no reforzar bien los equipos últimamente. Profe Hernán no vaya a permitir eso”. Esto dio pie a que llegara el apodo para el extécnico de Millonarios.

Hernán Torres y un apodo a David González por la crisis de Millonarios

Hernán Torres y David González dirigieron a Millonarios en la misma liga. (Foto: Vizzor Image)

“Mauricio, vamos a reforzar este equipo. Lo vamos a reforzar en serio”, fue la respuesta de Torres a Gordillo, quien le contestó lo siguiente: “Profe no se vaya a dejar convencer de ellos”. En ese momento, el panelista de ‘Los Millonarios.net’ describió que el entrenador de Millonarios lo miro molesto y le respondió con el apodo a González por aceptar las malas incorporaciones de ‘Millos’: “‘Mauro no soy un técnico de estómago. Vamos a reforzar esto”.

Publicidad

Publicidad

ver también Esta es la fortuna de Joseph Oughourlian, uno de los responsables de la crisis de Millonarios

Estos serían los puntos que tiene que hacer Millonarios para clasificar a los cuadrangulares

Si se tiene en cuenta que Deportivo Independiente Medellín clasificó con 32 puntos siendo octavo en la pasada Liga Colombiana, Millonarios tendría que hacer 21 de los 29 puntos que faltan por disputar.