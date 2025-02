Un 3-1 en contra que cae en mal momento para Millonarios. Parece que la crisis toca fondo en el equipo azul y los hinchas comienzan a desesperar. La idea de juego del técnico David González aún no convence y Deportivo Cali los hizo ver muy mal en el estadio Palmaseca, en partido válido por la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2025.

Publicidad

Publicidad

A Millonarios, las cosas no le salieron bien y el técnico David González aumenta las dudas. El equipo azul vuelve a Bogotá con la idea de mejorar y no ceder más puntos en este comienzo de temporada, pensando en clasificar a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. De no hacerlo, sería considerado un fracaso.

Y es que Millonarios debe trabajar mucho la zona defensiva. En los tres goles que recibió el equipo azul, los encargados de la defensa se dejaron ver muy mal. A destiempo y perdiendo los duelos con los atacantes de Deportivo Cali. Los goles de José Caldera, Emiliano Martínez y Andrey Estupiñán, abren el mar de críticas y preocupación. Hasta los memes castigan al técnico David González.

Le puede interesar: David González respondió sobre la exposición de Falcao en la goleada a Millonarios

Publicidad

Publicidad

Por si fuera poco, a Millonarios se le presenta otro grave problema tras el 3-1 en contra ante Deportivo Cali, y es que el calendario abre mucho más la ola de preocupación en la hinchada. Viene un partido importante en la Liga Colombiana y luego deberá enfrentar la serie de Copa Sudamericana ante Once Caldas, que de perderla, se le considerará un fracaso.

El calendario, el otro grave problema que tiene Millonarios y David González

Y lo peor de todo es que no hay tiempo y David González deberá hacer récords en estos días para mejorar su esquema defensivo y ofensivo y así enfrentar un calendario apretado y bastante complejo. Por ejemplo, el partido definitivo por la fase previa de la Copa Sudamericana será ante Once Caldas en el Palogrande de Manizales y ahí se deberá jugar la vida para ingresar a fase de grupos del torneo de la Conmebol.

ver también La acusación pública de David González a Dimayor tras la derrota contra Cali: “No había ni 72 horas”

Este partido se disputará el próximo 5 de marzo a partir de las 7:30 pm de Colombia. Antes de este juego, el próximo fin de semana, jugará con Deportes Tolima en El Campín de Bogotá, un club que también se jugará la vida en la Copa Libertadores y puede llegar con envión anímico para sacar los tres puntos de Bogotá (2 de marzo – 5:30 pm).

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Se irá David González de Millonarios? ¿Se irá David González de Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

Ahora bien, luego del partido contra Once Caldas por la Copa Sudamericana, le tocará la visita a Junior de Barranquilla en el Metropolitano. Duro calendario le espera a David González para darle giro total a la situación. ¿Le alcanzará?