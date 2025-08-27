Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
MILLONARIOS

El arquero que regresaría a Millonarios para reemplazar a Guillermo de Amores

Uno de los arqueros que salió de Millonarios el semestre pasado podría regresar al conjunto 'embajador'.

Por Jhobirson Molina

El arquero que regresaría a Millonarios para reemplazar a Guillermo de Amores
El arquero que regresaría a Millonarios para reemplazar a Guillermo de Amores

Iván Arboleda vuelve a ser noticia en el entorno de Millonarios. Según el periodista Guillo Arango, el arquero de 29 años tendría posibilidades de regresar al club ‘embajador’ como jugador libre y estaría disponible en este periodo de fichajes en esta condición.

Publicidad

La información indica que el técnico Hernán Torres se comunicó directamente con el guardameta. El técnico quiere reforzar una zona que ha sido criticada fuertemente en las primeras fechas del Fútbol Colombiano. Millonarios apenas suma 4 puntos, ocupa la casilla 18 y genera dudas de cara a lo que viene.

El jugador de Millonarios que ya no soportan y piden su salida: “Es una falta de respeto”

ver también

El jugador de Millonarios que ya no soportan y piden su salida: “Es una falta de respeto”

El arquero que regresaría a Millonarios para reemplazar a Guillermo de Amores

En la Copa Colombia superó a Real Cartagena, pero sufrió más de la cuenta, incluso perdió en condición de visitante. Una de las posiciones más criticada ha sido la portería, Guillermo de Amores, quien llegó como refuerzo desde Peñarol, ha recibido más de diez goles en pocos partidos.

Arboleda llegaría a reemplazar a de Amores, el semestre pasado atajó algunos partidos, aunque fue suplente de Álvaro Montero. Su salida no fue la mejor, ya que no renovó contrato y surgieron algunos rumores sobre exigencias para ser titular, incluso diferencias con David González.

Publicidad

Ahora, con la necesidad de cambiar los resultados y con la opción abierta de fichar jugadores libres, Millonarios analiza seriamente el retorno de Arboleda. La decisión final recaerá en el cuerpo técnico y la dirigencia, que buscan soluciones inmediatas para levantar en Liga.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Inteligencia artificial predice cuántos títulos internacionales tendrá Millonarios en 2050
Millonarios FC

Inteligencia artificial predice cuántos títulos internacionales tendrá Millonarios en 2050

El jugador de Millonarios que ya no soportan: "Es una falta de respeto"
Millonarios FC

El jugador de Millonarios que ya no soportan: "Es una falta de respeto"

Los jugadores del FPC que quieren evitar la clasificación de Colombia al Mundial
Fútbol Colombiano

Los jugadores del FPC que quieren evitar la clasificación de Colombia al Mundial

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"
Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo