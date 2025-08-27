Iván Arboleda vuelve a ser noticia en el entorno de Millonarios. Según el periodista Guillo Arango, el arquero de 29 años tendría posibilidades de regresar al club ‘embajador’ como jugador libre y estaría disponible en este periodo de fichajes en esta condición.

La información indica que el técnico Hernán Torres se comunicó directamente con el guardameta. El técnico quiere reforzar una zona que ha sido criticada fuertemente en las primeras fechas del Fútbol Colombiano. Millonarios apenas suma 4 puntos, ocupa la casilla 18 y genera dudas de cara a lo que viene.

El arquero que regresaría a Millonarios para reemplazar a Guillermo de Amores

En la Copa Colombia superó a Real Cartagena, pero sufrió más de la cuenta, incluso perdió en condición de visitante. Una de las posiciones más criticada ha sido la portería, Guillermo de Amores, quien llegó como refuerzo desde Peñarol, ha recibido más de diez goles en pocos partidos.

Arboleda llegaría a reemplazar a de Amores, el semestre pasado atajó algunos partidos, aunque fue suplente de Álvaro Montero. Su salida no fue la mejor, ya que no renovó contrato y surgieron algunos rumores sobre exigencias para ser titular, incluso diferencias con David González.

Ahora, con la necesidad de cambiar los resultados y con la opción abierta de fichar jugadores libres, Millonarios analiza seriamente el retorno de Arboleda. La decisión final recaerá en el cuerpo técnico y la dirigencia, que buscan soluciones inmediatas para levantar en Liga.