El cambio en Dimayor que afecta a Millonarios antes del superclásico contra Atlético Nacional

La fecha 13 de la Liga Colombiana será protagonista de una nueva edición del superclásico del país entre Atlético Nacional y Millonarios. Los dos equipos más grandes de Colombia se vuelven a enfrentar con realidades y necesidades diferentes. Eso sí, desde ya los ‘embajadores’ se verán afectados por un cambio en Dimayor que empezó a regir desde este año.

Los de Bogotá visitarán el estadio Atanasio Girardot de Medellín con solo un dato a favor: hace 7 años no pierde en esa plaza. Después los ‘embajadores’ naufragan en la posición 11, eliminados de la Copa y en crisis institucional. Por el lado de los ‘verdolagas’ los resultados acompañan, es quinto y juega los cuartos de final de la Copa. Pero están sin técnico en propiedad y la hinchada algo preocupada por el juego.

Para el próximo partido, Millonarios deberá viajar a Medellín sabiendo que un cambio en el reglamento lo va a afectar. Resulta que para el 2025 se hizo una modificación a la inscripción de jugadores por las convocatorias a la selecciones menores. Y allí, Hernán Torres deberá tomar decisiones a la hora de armar la lista de los jugadores que viajarán a suelo antioqueño.

El cambio en la inscripción de jugadores sub20 que afecta a Millonarios contra Nacional

Actualmente, Millonarios cuenta con dos jugadores suspendidos: uno por expulsión y el otro por acumulación de tarjetas amarillas. Sergio Mosquera fue expulsado en el duelo contra Alianza Valledupar y aún no paga su fecha de sanción. Y Jorge Arias, en el partido contra Fortaleza, acumuló su quinta amarilla, por lo que deberá pagarla en el superclásico.

Con el reglamento anterior, los dos jugadores podrían jugar al estar Carlos Sarabia y Neyser Villarreal con la Selección Colombia sub20. Pero ahora, las reglas dictan que para poder usar un jugador suspendido, por uno convocado a selección menor, este debe estar inscrito en Dimayor como profesional. Para este caso, Villarreal no cuenta con este contrato, pero Sarabia sí.

El cambio en el reglamento que afecta a Millonarios para el partido contra Atlético Nacional.

Por lo tanto, para el partido contra Atlético Nacional, el equipo albiazul solo podrá usar la norma para alinear a uno de los dos sancionados. Mosquera o Arias deberá uno quedarse en Bogotá y perderse el trascendental encuentro. En el papel todo indica que será el actual capitán, quién se perderá el partido.