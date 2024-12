El castigo que recibió el árbitro del VAR que confirmó el penal a Falcao contra Nacional

El Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024 tuvo mil y una polémicas arbitrales que dieron de qué hablar. Una de ellas fue el penalti que le hicieron a Radamel Falcao García en la fecha 4 durante el empate entre Millonarios y Atlético Nacional. Nicolás Gallo se encargó de confirmarlo mediante el VAR antes de que supiera el castigo que le pusieron.

¿Nacional tenía razón? El equipo ‘Verdolaga’ tuvo la victoria hasta el minuto 84 del partido cuando Falcao empató de penal tras una acción que sigue siendo muy discutida. David Mackalister Silva cobró un tiro libre, ‘El Tigre’ ganó la posición, y antes de rematar, Felipe Aguirre le cometió una infracción.

El árbitro Carlos Betancur cobró penalti, pero los jugadores de Atlético Nacional empezaron a reclamar que Falcao García estaba en fuera de lugar. Nicolás Gallo empezó a revisar la jugada durante casi siete minutos hasta que encontró el jugador que habilitó al delantero de Millonarios.

“Para mí es el pie de Tesillo, está más adelante que el de Aguirre. Voy a hacer triangulación con el pie de Tesillo (…) Está confirmado el penal. Confirmado, no hay fuera de juego, es overlap (superposición). Listo, muy ajustada”, dijo Gallo y esta decisión sería clave para la decisión que tomaron con él.

El castigo que recibió Nicolás Gallo tras confirmar el penal de Falcao vs. Nacional

La jugada antes del penal de Falcao vs Nacional. (Foto: Captura de pantalla)

Luego de confirmar aquel penal de Radamel Falcao en el empate entre Millonarios y Nacional del 2 de diciembre, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió que Nicolás Gallo pierda la credencial para actuar como árbitro central FIFA en 2025. No obstante, no todo fue castigo para Gallo, ya que seguirá siendo árbitro FIFA, pero como árbitro VAR. Entonces… ¿Atlético Nacional no tenía razón en su reclamo?

Los árbitros FIFA de Colombia para el 2025

A la salida de Gallo se suma Bismark Santiago como los dos árbitros centrales colombianos que dejaron de ser FIFA para el 2025. Dicho esto, los siguientes son los árbitros centrales colombianos que tendrán la escarapela FIFA para el 2025: Wílmar Roldán, Andrés Rojas, Jhon Hinestroza, Jhon Ospina, José Ortíz, Diego Ulloa, Carlos Ortega y Carlos Betancurt.