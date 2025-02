El complicado panorama de Neiser Villarreal con Millonarios y las ofertas del exterior

Es más, si ambas partes se alejan, Millonarios tomaría la decisión de no ponerlo nunca más en el fútbol colombiano, siendo un verdadero problema para el jugador. Se cree que el negocio con Porto se haría sobre los 4 millones de dólares.

A eso se agrega su poco interés por entrenar con Millonarios, pues se conoció que Neiser Villarreal no contesta llamadas y todo el contacto se hace a través del que sería su representante, Andrés Romano. Si las cosas siguen así, el volante sumaría muy poca actividad y el ritmo para el Mundial se vería comprometido.

Además de sus posibilidades en el exterior y el acuerdo de palabra que habría con Porto, está el dilema con Millonarios y su continuidad pensando en el Mundial Sub 20 de Chile que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Si lo del Porto llega a concretarse en diciembre, es un negocio que se hará con el volante en condición de libre, sin dejarle reconocimiento económico al ‘Embajador’.

Neiser Villarreal se convirtió en jugador tendencia en Colombia luego de ser el mejor futbolista del Sudamericano Sub 20 que se jugó en Venezuela. La labor del volante ofensivo fue fundamental para obtener el cupo al Mundial de la categoría que se realizará en Chile en el segundo semestre de 2025. Pertenece a Millonarios y en este momento su futuro estaría en el exterior.

