Los cuadrangulares del Fútbol Colombiano siguen dando de qué hablar. El grupo A está candente, sin embargo, hay hinchas que superan los límites en redes sociales y los estadios. Este jueves se conoció el cruel pedido que los hinchas de Nacional le piden a Santa Fe para el clásico con Millonarios.

El partido entre ‘embajadores’ y ‘verdolagas’ dejó una polémica que se sigue hablando hasta el día de hoy, pese a que el VAR ya aclaró todo. Sin embargo, gracias a este compromiso la tabla cambió y hay aficionados que hacen cuentas y quieren ver al líder caer, aunque algunos tienen un foco específico, Radamel Falcao García.

El cruel pedido que los hinchas de Nacional le piden a Santa Fe para el clásico con Millonarios

En redes sociales, un hincha de Atlético Nacional le hizo un cruel pedido a Independiente Santa Fe, lesionar a Radamel Falcao García: “solo tienen una misión, Santa Fe”, sumado a una foto del ‘Tigre’ cuando se lesionó la rodilla con Mónaco y se quedó sin ir al Mundial de Brasil 2014.

Esta misma situación pasó antes del partido en el Atanasio, pero Radamel Falcao respondió con el gol del empate sobre el final del compromiso. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los hinchas que reprochan el deseo de varios aficionados de otros equipos en el FPC.

Las cuentas que hacen los grupos A y B para clasificar a la final

Grupo A

El grupo A está que arde, si bien, no está tan parejo como el B, si hay emoción ya que faltan dos fechas. Este jueves se jugará una nueva jornada que tendrá dos partidos emocionantes. Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto y Millonarios vs. Independiente Santa Fe.

Millonarios

Millonarios tiene la primera opción del grupo, es primero con 10 unidades y depende de sí. Si suma 4 de los 6 puntos que le restan, está en la final sin importar otros resultados. Incluso, este jueves puede ser finalista si le gana a Independiente Santa Fe y Atlético Nacional pierde o empate contra Deportivo Pasto.

Atlético Nacional

Las cuentas del cuadro ‘verdolaga’ se resumen en ganar los partidos ante Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe y que Millonarios no sume cuatro puntos. Si el cuadro ‘embajador’ gana uno, debe superarlo por la diferencia de gol.

Deportivo Pasto

El cuadro ‘volcánico’ debe esperar que Millonarios no le gane a Deportivo Pasto y ganarle a Atlético Nacional y a los ‘embajadores’ en la última fecha.