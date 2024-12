El dato de Millonarios con el árbitro José Ortiz que ilusiona a los hinchas con la final

En datos recopilados por La Página Embajadora, José Ortiz ha pitado cuatro partidos de Millonarios, y en los cuatro salió victorioso. El dato es más que alentador para la hinchada azul, que espera el triunfo en la capital de Nariño, en un juego que no se ve para nada sencillo.

La Dimayor, junto con la Comisión Arbitral, designaron para este partido (vs. Pasto) al árbitro José Ortiz, una decisión que los hinchas de Millonarios ven con buenos ojos, pues el registro en juegos con el equipo azul es 100 por ciento favorable.

Cabe recordar que Millonarios se encuentra en el primer puesto del grupo A con 11 puntos y +3 en la diferencia de gol. El equipo azul no sabe lo que es la derrota en este cuadrangular, pero no ha sido suficiente para cumplir el objetivo. El otro equipo que tiene posibilidades es Atlético Nacional, que va a Bogotá con la firme intención de ganar y esperar el resultado en Pasto.

Las cuentas son claras para Millonarios. Tiene la responsabilidad de conseguir el resultado en la ciudad de Pasto. Depende de sí para conseguir el paso de la final y sumar en la tabla de reclasificación. Si llega a perder o empatar tendrá que depender de otros resultados y las miradas se colocarían en el partido Nacional vs. Santa Fe.

