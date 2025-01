El DT de Millonarios contó la verdad tras la agresión en Santa Marta: “De Dimayor también hubo presión”

La primera fecha de la Liga Colombiana I-2025 inició con un nuevo acto de violencia que llevó a la suspensión de un partido, y ante las dudas de todo lo que pasó tras la agresión que sufrió Millonarios en Santa Marta, el DT David González reveló la verdad: “De Dimayor también hubo presión”.

Publicidad

Publicidad

¡A los hechos! Mientras los hinchas de Millonarios se preparaban para ver el debut empezaron a llegar las publicaciones en X sobre la agresión que sufrió el equipo. ¿Qué pasó? En el traslado rumbo al estadio Sierra Nevada una piedra de gran tamaño rompió una ventana del bus que trasladaba al club y Óscar Cortés, delegado del equipo, e Iván Arboleda sufrieron heridas.

“Para uno atentar con la vida de una persona de la manera que se hizo, el tamaño de esa roca que se tiró, es un intento de homicidio. Eso no puede existir en ninguna ciudad y en ningún escenario deportivo”, le empezó contando David González a la emisora ‘Antena 2’ y la mayor revelación estaba por salir a la luz.

Luego de que el DT de Millonarios revelara que al arquero Iván Arboleda le sacaron unas esquirlas del ojo derecho en el hospital, y que gracias a que no se restregó en el momento del impacto las consecuencias no fueron más graves, llegó la confesión sobre la presión que le puso la Dimayor para jugar el partido que estaba pactado para el viernes 24 de enero.

Publicidad

Publicidad

David González admitió que la Dimayor le puso presión para jugar en Santa Marta

Arboleda tras la agresión en Santa Marta. (Foto: X / @PasionAlbiazulO)

“El día del partido, inicialmente cuando llegamos, la gente fue solidaria. Todo el mundo estaba de acuerdo que no se debía jugar, pero sí hubo mucha presión para jugarlo al día siguiente. Después de Dimayor también hubo presión para que sino fuera el sábado fuera el domingo. Al final no nos parecía, la parte mental sobre todo de los jugadores, este es un grupo ya ha recibido varios de estos golpes en Barranquilla, Ibagué y Medellín. Se hace demasiado reiterativo y los jugadores no estaban en un estado mental para salir a la cancha“, le contó David González a ‘Antena 2’.

ver también Dimayor pone fecha para el partido Unión Magadalena vs. Millonarios

¿Cuándo debuta Millonarios en la Liga Colombiana I-2025?

Luego de suspenderse el partido contra Unión Magdalena, se jugaría a finales de febrero, Millonarios debutará en la Liga Colombiana I-2025 cuando enfrente a Deportivo Pasto el próximo sábado primero de febrero a las 5:10 P.M. por la segunda fecha de la Liga Colombiana I-2025.

Publicidad

Publicidad