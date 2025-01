El equipo que, en menos de 24 horas, hizo reaccionar a Falcao después de irse de Millonarios

La historia llegó a su fin antes de lo esperado. Radamel Falcao García no seguirá jugando en Millonarios después de que no se pudieran resolver temas fiscales y de impuestos. No pasaron más de 24 horas de esto y un equipo ya hizo reaccionar a ‘El Tigre’.

Publicidad

Publicidad

¿Casualidad? Mmm… Falcao García cumplió el sueño que tenía de niño de jugar en el equipo de sus amores, pero dos lesiones, una fractura en la mano derecha y un desgarro en la pierna derecha, hicieron que se perdiera diez partidos de Millonarios entre Liga Colombiana y Copa Colombia.

A pesar de que Radamel Falcao se despidió de Millonarios anotando tan solo cinco goles en 908 minutos, la categoría del delantero colombiano sigue despertando el interés de diferentes equipos. Incluso, un club ya lo hizo reaccionar y estaría pensando en hacerle una propuesta.

Luego de confirmarse el 21 de enero que no renovaba con Millonarios porque “no se lograron contrarrestar los efectos fiscales por renta y patrimonio“, la emisora argentina ‘DSports Radio’ informó que Falcao fue ofrecido a San Lorenzo y es buscado por Newell’s Old Boys. Uno de estos dos equipos empieza a picar en punta.

Publicidad

Publicidad

El primer equipo que hizo reaccionar a Falcao tras su salida de Millonarios

Falcao en el partido Millonarios vs Bucaramanga. (Foto: Vizzor Image)

El mensaje de despedida llegó, y cuando parecía que muy pocas cosas podrían alegrar a Radamel Falcao García, Newell’s Old Boys lo hizo reaccionar con la contratación de Keylor Navas. ‘El Tigre’ le dio ‘Me Gusta’ a la publicación del arquero costarricense en Instagram en la que confirmaba que “gracias a Dios volvemos a las canchas. Me siento preparado, con ganas y muy feliz de afrontar este nuevo desafío. Gracias a Newell’s por la confianza y por apostar por mí”.

Like de Falcao al post de Navas. (Foto: Instagram / @keylornavas1)

Publicidad

Publicidad

ver también Las 3 cosas que pierde Millonarios con la salida de Radamel Falcao

Así pagaría Newell’s Old Boys el salario el Radamel Falcao

El periodista Juan José Buscalia informó en el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, sobre el interés del equipo argentino por Falcao que “a mí me dicen que Newells’ no tiene como club el dinero para contratarlo, pero sí tiene quién lo ponga y más en un año de elecciones. Cerca de Newell’s hay gente con mucho dinero, que se encuentran dispuestos a pagar el contrato”.