El error de la defensa de Millonarios que impulsó uno de los goles y la hazaña de Llaneros

Le puede interesar: Falcao fue homenajeado en Villavicencio previo al juego Llaneros vs. Millonarios

Pese a que se le escapó el marcador en los minutos finales, Millonarios suma un valioso punto en condición de visitante y podrá en El Campín sumar de a tres mientras no pierda cuando salga de Bogotá, para de esta manera acercarse al grupo de ocho clubes que clasifican a cuadrangulares semifinales.

Llaneros, recién ascendido a la primera categoría del fútbol colombiano, no se asustó ni se metió atrás con uno de los clubes más grandes de Colombia y logró un valioso e histórico empate en el estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio. Con un hombre más, el equipo de la capital del Meta dañó la fiesta en los últimos minutos del compromiso.

