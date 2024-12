El extremo de Millonarios que interesa en la MLS, México y Perú

Las directivas creen que seguir con el proceso de Alberto Gamero y con los jugadores de 2024, salvo a algunos cambios, es el camino para ser campeón. El mensaje, antes de salir a vacaciones, es una señal que no tienen en mente salir de futbolistas y aún creen que con ese grupo se puede pelear un título. Estas razones llevarían a decisiones sobre Jhon Emerson Córdoba y las posibilidades de ir al exterior, para que se quede en el 2025.

El periodista Alexis Rodríguez comenta que Jhon Emerson Córdoba podría salir de Millonarios debido a ofertas desde el exterior. Se cree que desde la MLS, México y Perú, tienen en la mira al extremo, que fue campeón con el Atlético Bucaramanga en la Liga I-2024. Se debe tener en cuenta que el futbolista está a préstamo desde el Malacateco de Guatemala y ante esta opción, el equipo azul es el primero en la fila para definir si ejecuta la opción de compra o no.

Es que Millonarios pasó de tener la final de la Liga Colombiana casi asegurada, a entregarla muy fácil a Atlético Nacional. Se creía que luego de sacar los cuatro puntos de seis posibles ante su rival directo en el grupo A, le iba a ser suficiente para ser finalista, pero todo salió mal en la ciudad de Pasto y firmó un fracaso que hace mucho ruido en la hinchada. Es un golpe doloroso, pensando en todo el contexto, Radamel Falcao García y que no es la primera vez que sucede algo así.

