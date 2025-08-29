Es tendencia:
El futbolista que prefirió irse a jugar a la B que fichar por Millonarios

El futbolista era una de las posibilidades que buscaba el cuadro de Hernán Torres.

Por Edynson Ruiz Rincon

Andrés Andrade jugando con Atlético Nacional.
Millonarios es uno de los equipos que está en búsqueda de sumar algunas incorporaciones en la ventana abierta para contratar futbolistas libres en el fútbol colombiano, es por esto que desde hace algunos días, el club ‘azul’ estaba trabajando en conseguir un mediocampista, esto por pedido del entrenador Hernán Torres.

En los últimos días, el nombre que sonó con fuerza fue el de Andrés ‘Rifle’ Andrade, futbolista que se encontraba libre y a la espera de poder encontrar un club con cuál jugar este semestre, por lo que Millos era una opción tentadora, más cuando el técnico Torres había hablado con el jugador.

En las últimas horas, quedó definido si finalmente Andrade llegará a Millonarios o no. Pues aunque en el club ‘embajador’ estaban interesados en el ‘Rifle’, finalmente el futbolista tomó la decisión de firmar contrato con Boca Juniors de la segunda división del fútbol colombiano, determinación que sorprendió a más de uno.

“Tocará”, Hernán Torres, sobre un jugador que ficharía Millonarios

La intención de Andrés, es poder tener continuidad y sumar minutos con el equipo vallecaucano, para agarrar ritmo de competencia, algo que no pasa con él desde hace varias temporadas. Andrade firmó contrato con Boca hasta el mes de diciembre del 2025, por lo que para el 2026 podría buscar llegar a un equipo de la primera división.

¿Qué jugador llegará a Millonarios?

Ya descartada la contratación de Andrade, el futbolista por el que iría Millonarios sería el portero Iván Mauricio Arboleda, arquero que se sumará en las próximas horas al equipo bogotano. Además del portero, no se descarta que otro jugador pueda llegar al club ‘azul’, aunque es poco el tiempo que tiene la dirigencia para encontrarlo.

