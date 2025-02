Radamel Falcao García vive el sueño con Millonarios y hace feliz a millones de hinchas que ya lo ven como un ídolo. ‘El Tigre’ fue titular ante Unión Magdalena y ya marcó su primer gol con el equipo azul en este 2025. En el primer tiempo, hubo un penalti claro por una mano de un defensa rival dentro del área y ‘El Tigre’ inmediatamente se hizo cargo de la ejecución.

El ídolo de Millonarios le colocó toda la experiencia posible a la ejecución del penalti, engañó al portero con facilidad y cobró bien pegado al palo derecho para asegurar el 1-0 parcial en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, en partido válido por la primera fecha de la Liga Colombiana I-2025.

El técnico David González sorprendió con su nómina para el partido contra Unión Magdalena, pues se la jugó con Jader Valencia y Radamel Falcao García desde el pitazo inicial, teniendo en cuenta la baja de Leonardo Castro por molestias físicas. Ante la baja del titular, el entrenador prefirió hacer algunas modificaciones y salió con dos delanteros, buscando hacer más volumen de juego y tener más posibilidades de definir.

La apuesta tuvo su efecto rápidamente, pues el ataque de Millonarios era punzante en la portería de Unión Magdalena y con Daniel Ruiz y Daniel Cataño como volantes ofensivos, se generaba más posibilidades para rematar. Al minuto 15, en el afán por rechazar la pelota, un defensa local tocó la pelota con la mano y fue penalti claro. Radamel tomó la pelota y abrió el marcador.

Alineación de Millonarios ante Unión Magdalena en Santa Marta con Falcao García

Álvaro Montero; Helibelton Palacios, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Daniel Cataño, Daniel Ruiz; Jader Valencia y Radamel Falcao García. DT: David González.

Pese a que Santiago Giordana tomaba fuerza en la titular, las sorpresas no se hicieron esperar con Radamel Falcao García en el once titular. ‘El Tigre’ no solo hizo presencia en su tierra natal, sino que ya marcó por primera vez en Santa Marta. Sin duda es una fecha especial para el máximo goleador de Colombia en la historia (351).