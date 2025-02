Millonarios consiguió una importante victoria en condición de visitante ante Unión Magdalena por 1-3 en lo que fue un partido aplazado por la primera jornada de la Liga Colombiana I-2025, resultado que dejó al equipo bogotano en los primeros puestos de la tabla de posiciones sumando 10 puntos y al día en el calendario.

El futbolista que recibió buenos comentarios y fue catalogado como la gran figura del partido, fue el mediocampista Daniel Cataño, quien manejó los hilos del cuadro ‘embajador’ en la mitad de la cancha, generó las ocasiones más claras de gol para la visita, por lo que demostró una vez más, por qué es una pieza muy importante en el equipo capitalino.

Después del final del partido, Daniel asistió a la rueda de prensa ante los medios de comunicación junto al entrenador David González, para responder los interrogantes generados tras el encuentro, pero allí, el ’10’ de Millos vivió un momento incómodo y curioso por parte de un periodista de la ciudad de Santa Marta.

Inicialmente, el comunicador le consultó a Cataño por qué tuvo una actitud agresiva en el primer tiempo, a lo que Daniel le preguntó la razón de sus palabras, después el periodista le indicó que “se dice que el periodista deportivo se convierte en el notario de lo que pasa en el terreno de juego”, e insistió en asegurar que el jugador no había actuado bien.

Foto: Millonarios.

La respuesta de Cataño

Ante el llamativo e insólito comentario con pregunta del periodista, Cataño no quiso entrar en medio de la controversia, tocó al técnico González, se sonrió y aseguró que no iba a responder porque no entendía por qué razón le decía eso, por lo que acabó con el momento, que para el futbolista fue incómodo.

