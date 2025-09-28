El jugador de Millonarios que los hinchas le agradecen por evitar un desastre peor ante Nacional

Nueva y dolorosa derrota de Millonarios con sabor a eliminación en superclásico contra Atlético Nacional en Medellín. Fue un contundente 2-0 en la fecha 13 de la Liga, donde el equipo azul perdió el invicto que tenía de ocho años sin perder ante su eterno rival en el Atanasio Girardot y no pudo evitar la avalancha verde, que con el primer gol apagó absolutamente todas las ilusiones.

Los hinchas de Millonarios siguen haciendo cuentas y mirando opciones para clasificar a los cuadrangulares, pero con 14 puntos y siete fechas pendientes, las posibilidades se reducen considerablemente. El panorama en la tabla no es el ideal y más bien muchos prefieren ir pensando en la temporada 2026.

Ahora, los movimientos del técnico Hernán Torres no han tenido el efecto esperado. Leonardo Castro se vio muy solo e incapaz de poder cazar balones y mucho menos finalizar las jugadas. La única que tuvo, fue pillado en fuera de lugar. Por si fuera poco, son varios los jugadores que no se salvan y que la hinchada no soporta, como Edwin Mosquera o Sergio Mosquera.

Son muy pocos los que sí se salvan. Por ejemplo, el lateral Samuel Martín parece pasar la prueba tras su titularidad con el perfil cambiado con la única orden de frenar a Marino Hinestroza y aguantar el relevo con Andrés Román. Leonardo Castro es fundamental, según muchos hinchas. Pero ahora sale a la luz un ‘héroe’ más que evitó que el desastre fuera peor ante Atlético Nacional.

Los hinchas lo adoran por evitar un desastre peor ante Nacional

Diego Novoa en la previa del partido ante Nacional. Photo: VizzorImage / Paulina Betancur / Cont

Otro dolor de cabeza de Millonarios en el semestre es la portería. El reemplazo de Álvaro Montero, Guillermo De Amores, no la ha pasado bien en Bogotá y muchos hinchas rechazan su fichaje. Iván Arboleda, quien salió por la parte de atrás del club, tuvo que volver a ser contactado por Hernán Torres para que siguiera. Y para meterle más curiosidad a todo lo insólito en este caso, el titular en este momento es el tercero en la fila: Diego Novoa.

Pasó de generar incertidumbre e inseguridad, a estar bien valorado por los hinchas y muchos aplauden su nivel en Medellín. Diego Novoa es otro de esos héroes ante Nacional que evitó más goles del equipo local.

“Hay que admitir que la figura del primer tiempo es Novoa. Gracias a él esto sigue sin goles”, dijo una hincha de Millonarios. Durante el segundo tiempo, no pudo evitar el remate de William Tesillo y poco pudo hacer ante la ejecución de Jorman Campuzano para el segundo. Evitó el tercero tras intervenir luego del potente tiro de Juan Rengifo y a Andrés Román le detuvo un mano a mano.