El jugador de Millonarios que ya no soportan y piden su salida: “Es una falta de respeto”

De forma sorpresiva, Millonarios cayó ante el Real Cartagena en el estadio Jaime Morón de la capital de Bolívar, con un marcador de 2-1 y con muchas polémicas y errores arbitrales de por medio. El partido era válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, donde el club cartagenero sorprendió empatando la serie (2-0) y colocando al favorito ‘contra las cuerdas’. Por este partido, hay un jugador al que lo señalan y piden su salida inmediata del ‘Embajador’.

Las cosas no salieron bien en Cartagena para Millonarios y alcanzó a clasificar en la Copa Colombia gracias al penalti que ejecutó Danovis Banguero y que se tuvo que repetir, en una serie de errores arbitrales que dejan al descubierto la falta de preparación de muchos colegiados. El partido no tenía el VAR y la serie quedó 4-3, suficiente para que el equipo azul clasifique.

Y es que más allá de la clasificación, la angustia sigue en Millonarios por el bajo nivel de muchos futbolistas, como Stiven Vega, al que le perdonaron un fuerte golpe a Wilfrido De La Rosa y que era penalti a favor del Real Cartagena. Entre esos bajos niveles que hacen ruido en la hinchada, está el portero Guillermo De Amores, pedido para reemplazar a Álvaro Montero en la portería.

Las redes sociales no paran y van contra Guillermo De Amores, portero uruguayo que se convirtió en la más reciente incorporación de Millonarios para su arco. Su más reciente paso por Peñarol y el pasar por Deportivo Cali en el pasado, daban a pensar que tendría el respaldo suficiente para estar en el equipo bogotano. Las cosas no le han salido bien al guardameta.

Guillermo De Amores contra Deportivo Cali. Oficial Millonarios.

Los hinchas cargan contra Guillermo De Amores: “Es una falta de respeto”

Durante el partido contra Real Cartagena, las críticas no se hicieron esperar y los hinchas de Millonarios fueron contra Guillermo De Amores. Dicen que es una “falta de respeto” que esté en el club y muchos de sus críticos hasta le cambiaron el nombre, llamándolo “De Odios”, “De Horrores”, “De Goles”.

Otros realmente lamentan la gestión de Millonarios, al mandar a préstamo a Álvaro Montero para ser suplente en Vélez de Argentina y reemplazarlo con De Amores. En las redes sociales también exponen que es una “tristeza” pasar de Héctor Burguez o Nicolás Vikonis a Guillermo. Por su parte, algunos aseguran que es una “lástima” tener dos cupos de extranjeros desaprovechados si se incluye a Santiago Giordana.

En las últimas horas, el técnico Hernán Torres anunció que buscarán en el mercado de jugadores libres un refuerzo más para que se una a Millonarios. Unos hablan de Andrés Andrade, otros del defensa Alexis Pérez. Ante la fuerte carga de los hinchas, podría existir una maniobra por un arquero.

