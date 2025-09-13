El jugador que no soportan en Millonarios tras la derrota ante Alianza: “Barbie centroamericana”

Millonarios tenía una nueva cita para seguir levantando el nivel y escalar en la tabla de posiciones, pero todo salió absolutamente mal y la cara de angustia del técnico Hernán Torres era de esperarse. El equipo azul pasó muchas vergüenzas en Valledupar y va a Bogotá con una dolorosa derrota de por medio, que tiene sabor de goleada en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Fueron tres goles los que le marcaron al portero Diego Novoa en una tarde para el olvido en Valledupar. El equipo dirigido por el técnico Hubert Bodhert se salió con la suya e hizo respetar la casa ante el favoritismo que tenía Millonarios. Muchos creían que podía ser victoria en condición de visitante, pero todo salió mal y Alianza se quedó con los tres puntos tras fulminante 3-0.

El festín lo comenzó Jesús Muñoz al minuto 38 y luego siguió Edwin Torres antes de finalizar el primer tiempo. Por si fuera poco, el central Mayorga expulsó a Sergio Mosquera, que vio la tarjeta roja tras la revisión del VAR por un fuerte golpe a un rival. Todo estaba saliendo mal desde los primeros 45 minutos, en un juego en el que el visitante no hizo daño en portería rival, a excepción de un remate que detuvo el portero Juan Chaverra.

Publicidad

Publicidad

ver también “No fue aceptada”: La noticia sobre el futuro de Leonardo Castro en Millonarios que sorprendió a todo el FPC

El tercer tanto fue de penalti, tras el potente remate de Carlos Lucumí imposible para el arquero Novoa. La falta dentro del área fue vista por el VAR, luego que el central Juan Pablo Vargas le pegara a un rival en un tiro de esquina. Precisamente, es el defensa costarricense al que rajan por completo en las redes sociales. Para muchos hinchas, ya cumplió su ciclo en Millonarios.

Tweet placeholder

Hinchas de Millonarios ya no quieren ver más a Juan Pablo Vargas

Y es que son varios los jugadores que no quieren ver en Millonarios luego de la escandalosa derrota ante Alianza Valledupar. El lateral Joan Hernández es uno de ellos, además de Santiago Giordana, Stiven Vega o Beckham David Castro. La pasaron muy mal en Valledupar.

Publicidad

Publicidad

Pero, Juan Pablo Vargas ocupa el primer lugar entre la lluvia de críticas de los hinchas. Cabe recordar que se presentó nuevamente en Millonarios tras salvar a la Selección Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf, con un gol al último minuto que lo mantiene en la pelea por un cupo al Mundial.

Publicidad

Publicidad

“Barbie centroamericana”, son las palabras más fuertes que se leen sobre Juan Pablo Vargas, quien ya ven fuera del club en el próximo enero. Vargas hizo dupla con Sergio Mosquera, quien se fue expulsado y con Andrés Llinás lesionado, el panorama es preocupante en la defensa azul.

El próximo partido de Millonarios será contra Envigado, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, que tiene a la ‘Cantera de Héroes’ con un gol de ventaja. Luego, el equipo azul se enfrentará a Fortaleza en El Campín y el 27 de septiembre será visitante en el Atanasio Girardot contra Atlético Nacional. Habrá expectativa por la titularidad de Juan Pablo Vargas.

Publicidad