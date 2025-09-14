El otro jugador que no soportan en la titular de Millonarios: “Con razón Banguero es titular”

Millonarios tenía una nueva cita para seguir escalando en la tabla de posiciones,pero todo salió absolutamente mal y la cara de angustia del técnico Hernán Torres no se puede disimular. El equipo azul pasó muchas vergüenzas en Valledupar y llegó a Bogotá con una dolorosa derrota de por medio, que tiene sabor de goleada en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Desde el estadio de Valledupar se sentía la voz de rechazo de los hinchas. Es que fueron tres goles los que le marcaron al portero Diego Novoa en una tarde para el olvido. El equipo dirigido por el técnico Hubert Bodhert se salió con la suya e hizo respetar la casa ante el favoritismo que tenía Millonarios. Muchos creían que podía ser victoria en condición de visitante. Alianza se quedó con los tres puntos tras fulminante 3-0, haciendo pasar serias vergüenzas a su rival.

El festín lo comenzó Jesús Muñoz al minuto 38 y luego siguió Edwin Torres antes de finalizar el primer tiempo. Por si fuera poco, el central Mayorga expulsó a Sergio Mosquera, que vio la tarjeta roja tras la revisión del VAR por un fuerte golpe a un rival. Todo estaba saliendo mal desde los primeros 45 minutos y son varios los jugadores de Millonarios que son criticados.

El tercer tanto fue de penalti, tras el potente remate de Carlos Lucumí imposible para el arquero Novoa. La falta dentro del área fue vista por el VAR, luego que el central Juan Pablo Vargas le pegara a un rival en tiro de esquina. Al costarricense lo rajan en las redes sociales, pero no es el único.

El otro jugador que no quieren ver más en Millonarios tras la goleada de Alianza

Son varios los jugadores que no quieren ver en Millonarios luego de lo que pasó en Valledupar. El lateral Joan Hernández merece un capítulo aparte, se le vio involucrado en el primer gol de Alianza y los hinchas mostraron su rechazo a su regreso, tras la recuperación por una grave lesión que lo saco algunos meses de la competencia. Prácticamente, en el ciclo con David González nunca estuvo.

Para muchos hinchas, luego de su presentación ante Alianza, no les cabe duda que Danovis Banguero es el central titular por encima de Joan Hernández. Tras su recuperación, seguramente Hernán Torres lo quería ver en competencia, pero no pasó la prueba de Valledupar.

La falta de minutos pudo pasarle factura de cobro. Ahora, se espera qué decisión tomará el técnico Torres con Hernández en los próximos partidos. La otra salida es ante Envigado, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, que tiene a la ‘Cantera de Héroes’ con un gol de ventaja. Luego, el equipo azul se enfrentará a Fortaleza en El Campín y el 27 de septiembre será visitante en el Atanasio Girardot contra Atlético Nacional. Habrá expectativa por la titularidad de Joan Hernández.