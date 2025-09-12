Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
Millonarios

El pedido de Álvaro Montero a Falcao que ilusiona a hinchas de Millonarios

El portero que pertenece a Millonarios quedó campeón en Argentina y la afición 'azul' pide su regreso.

Por Edynson Ruiz Rincon

Álvaro Montero y Falcao García, jugando en Millonarios.
© VizzorImage.Álvaro Montero y Falcao García, jugando en Millonarios.

Millonarios sufrió muchas bajas al inicio de la Liga Colombiana en el segundo semestre, debido a la salida de varios futbolistas referentes, razón por la que su nómina mermó, lo que se sintió en el equipo, afectando en rendimiento futbolístico y perdiendo la mayoría de sus partidos en el comienzo del torneo.

Dos de las principales salidas fueron las de Radamel Falcao García, jugador que no quiso renovar contrato con el club, razón por la que actualmente se encuentra libre y sin equipo. Otro que también salió fue Álvaro Montero, arquero que fue prestado a Vélez de Argentina, equipo en el que no ha podido sumar minutos y es suplente.

Estas dos bajas fueron un gran golpe para la hinchada de Millos, teniendo en cuenta que eran referentes del equipo, es por esto que muchos piden que para el 2027 la dirigencia haga el esfuerzo y regresen, siendo el caso de Montero el más factible, teniendo en cuenta que todavía pertenece al club, pero en cuento a Radamel, es más difícil.

Publicidad
Todo Millonarios impactado por la confesión de Leonardo Castro

ver también

Todo Millonarios impactado por la confesión de Leonardo Castro

Precisamente sobre el tema, Álvaro, que recientemente fue campeón con Vélez, publicó algunas imágenes de la celebración con el cuadro argentino, allí Falcao lo felicitó, pero Montero aprovechó para pedirle que regrese al fútbol con un “the last dance”, palabras que emocionaron a los hinchas del ‘cuadro embajador’, los cuales piden que ese último baile del ‘Tigre’ sea en Millonarios y con el regreso del arquero guajiro.

Foto: Instagram, Álvaro Montero.

Foto: Instagram, Álvaro Montero.

¿Cómo es el contrato de Álvaro Montero con Vélez?

Cabe recordar que Montero firmó un contrato con Vélez hasta el mes de diciembre del 2026, siendo cedido desde Millonarios, teniendo la posibilidad de ser adquirido por el club argentino, es por esto que, ante la falta de continuidad del golero en el cuadro de Liniers, es que muchos hinchas del ‘azul’ esperan que se dé su regreso al club bogotano, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de Álvaro es tener continuidad para poder estar en el Mundial con la Selección Colombia.

Publicidad

Encuesta

¿Crees que Falcao volverá a Millonarios?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
Esto hizo Neyser Villarreal para molestar a Radamel Falcao
Millonarios FC

Esto hizo Neyser Villarreal para molestar a Radamel Falcao

La millonada que piden por balones con el que Falcao hizo goles en Millonarios
Millonarios FC

La millonada que piden por balones con el que Falcao hizo goles en Millonarios

El equipo español que ficharía a Falcao García, tras salir de Millonarios
Fútbol de Europa

El equipo español que ficharía a Falcao García, tras salir de Millonarios

El apodo que Marocco le colocó a Vélez por criticar a la Selección
Selección Colombia

El apodo que Marocco le colocó a Vélez por criticar a la Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo