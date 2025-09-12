Millonarios sufrió muchas bajas al inicio de la Liga Colombiana en el segundo semestre, debido a la salida de varios futbolistas referentes, razón por la que su nómina mermó, lo que se sintió en el equipo, afectando en rendimiento futbolístico y perdiendo la mayoría de sus partidos en el comienzo del torneo.

Dos de las principales salidas fueron las de Radamel Falcao García, jugador que no quiso renovar contrato con el club, razón por la que actualmente se encuentra libre y sin equipo. Otro que también salió fue Álvaro Montero, arquero que fue prestado a Vélez de Argentina, equipo en el que no ha podido sumar minutos y es suplente.

Estas dos bajas fueron un gran golpe para la hinchada de Millos, teniendo en cuenta que eran referentes del equipo, es por esto que muchos piden que para el 2027 la dirigencia haga el esfuerzo y regresen, siendo el caso de Montero el más factible, teniendo en cuenta que todavía pertenece al club, pero en cuento a Radamel, es más difícil.

Precisamente sobre el tema, Álvaro, que recientemente fue campeón con Vélez, publicó algunas imágenes de la celebración con el cuadro argentino, allí Falcao lo felicitó, pero Montero aprovechó para pedirle que regrese al fútbol con un “the last dance”, palabras que emocionaron a los hinchas del ‘cuadro embajador’, los cuales piden que ese último baile del ‘Tigre’ sea en Millonarios y con el regreso del arquero guajiro.

Foto: Instagram, Álvaro Montero.

¿Cómo es el contrato de Álvaro Montero con Vélez?

Cabe recordar que Montero firmó un contrato con Vélez hasta el mes de diciembre del 2026, siendo cedido desde Millonarios, teniendo la posibilidad de ser adquirido por el club argentino, es por esto que, ante la falta de continuidad del golero en el cuadro de Liniers, es que muchos hinchas del ‘azul’ esperan que se dé su regreso al club bogotano, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de Álvaro es tener continuidad para poder estar en el Mundial con la Selección Colombia.

