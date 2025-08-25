Es tendencia:
El primer futbolista que renovaría Millonarios, tras llegada de Hernán Torres

El futbolista ha sido dirigido por el entrenador Torres en otro equipo del FPC.

Por Edynson Ruiz Rincon

Hernán Torres en su primer entrenamiento con Millonarios.
© Foto: Millonarios.Hernán Torres en su primer entrenamiento con Millonarios.

Millonarios consiguió su primer triunfo en la Liga Colombiana, venciendo con un contundente 3-0 al Junior de Barranquilla, tres puntos que sacó al equipo bogotano del último puesto de la tabla de posiciones y que se dan después de la salida del entrenador David González, por lo que los hinchas esperan que sea el inicio del camino para clasificar a los cuadrangulares.

Aunque Hernán Torres no fue el que dirigió el equipo y estuvo desde el palco viendo el partido, se empiezan a conocer algunas decisiones que estaría tomando el entrenador tolimense pensando en el futuro del conjunto ‘embajador’, ya que la intención del técnico es poder clasificar a los 8, pero también ir conformando la plantilla para el 2026.

Uno de los futbolistas que ha brillado con Millos en medio de los malos resultados del primer semestre, fue el defensor Jorge Arias, jugador que se quedó con la cinta de capitán, se convirtió en el más destacado del equipo, dio la cara en las situaciones difíciles, no solamente adentro del terreno de juego, sino que también fuera de ella.

ver también

La Dimayor va a sancionar a Millonarios tras la goleada a Junior de Barranquilla

Precisamente sobre Jorge, el periodista Mariano Olsen dio a conocer una noticia que tiene muy felices a los hinchas de Millonarios, ya que desde la dirigencia empezaron a negociar con el futbolista la renovación de su contrato, el cual finaliza en el mes de diciembre, por lo que esperan que se concrete la continuidad del ahora capitán del ‘azul’.

Foto: X, Mariano Olsen.

Un jugador conocido por Torres

Cabe recordar que Hernán Torres conoce muy bien a Jorge Arias, ya que lo dirigió entre el 2014 y 2015, cuando ambos estaban en el Deportivo Independiente Medellín, es por esto que se vio mucha cordialidad en el primer entrenamiento del nuevo técnico de Millonarios con el capitán, el cual será pieza clave en el armado de su equipo.

Hernán Torres y Jorge Arias en el entreno de Millonarios. Foto: Millonarios.

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
