La novela de Radamel Falcao y Millonarios por la renovación de contrato ha trascendido el FPC y ha llegado hasta Argentina. Davoo Xeneize, uno de los streamers más reconocidos del momento ha hablado sobre el ‘Tigre’ y ha lanzado una fuerte crítica luego de que sonara su posible regreso al fútbol argentino durante las negociaciones.

Luego de semanas de negociaciones, Millonarios y Radamel Falcao confirmaron el final del vínculo tras solo 6 meses. Sin embargo, las conversaciones se retomaron rápidamente y las partes llegaron a un acuerdo para renovar el contrato del goleador.

Sin embargo, mientras todo esto ocurría, empezaron a sonar alternativas para Falcao en el extranjero, siendo algunas de sus opciones en el fútbol argentino. Se sabe que hubo contactos con Gimnasia y Esgrima La Plata, algo que finalmente no llegó a nada.

Davoo Xeneize contra Falcao

El tema de Falcao y Gimnasia salió a debare en la conversación que tuvo Davoo Xeneize con el periodista Gastón Edul. El streamer no se guardó nada y fue sumamente crítico con el hecho de que haya habido posibilidades de que el colombiano llegara a Argentina.

“Me rompe soberanamente las pelotas el jugador que tiene casi 40 años y se ofrece a jugar en el fútbol argentino cuando ya jugó en millones de equipos, está completamente roto y no se puede mover. ¿Quién mierda sos? ¿A qué venís a jugar al fútbol argentino? ¿A probar qué? Vení bien al fútbol argentino. No vengas a robar, mercenario de mierda. No tiene que pasar más” fueron las palabras de Davoo Xeneize.

Acuerdo entre Millonarios y Falcao

Falcao firmará un contrato hasta junio del 2025 con Millonarios. Será el jugador mejor pago de la historia del fútbol colombiano, con un salario que supera los 450 millones de pesos mensuales y, los patrocinadores, más el club y el jugador cubrirán el pago impositivo de casi 6.000 millones de pesos.

¿Cuáles son los patrocinadores que pusieron la plata para renovar a Falcao?

Cerveza Andina, Grupo Aval y Agencia Hero serían los tres patrocinadores que Millonarios logró asegurar para la continuidad de Radamel. Se espera que en las próximas horas se oficialice todo de parte del club y del jugador para que la historia continúe.