El tiempo de baja de Juan Carlos Pereira tras la durísima lesión que lo sacó llorando de la cancha

Una noche agridulce para Millonarios luego de la victoria ante Deportivo Pasto y la lesión de Juan Carlos Pereira. Cuando cumplía el partido 200 con el equipo azul, el volante samario se rompió el talón de Aquiles y hay preocupación en el técnico Hernán Torres y los hinchas.

Por otra parte, Millonarios pudo sumar un triunfo clave en El Campín ante su gente. Un gol de Santiago Giordana fue más que suficiente para sumar tres puntos importantes (1-0) y quedar muy cerca del octavo puesto. Hay satisfacción en el equipo azul, que pudo recortar diferencias y ve muy cerca la posibilidad de volver a los ocho primeros.

Lo que realmente preocupa es la lesión de Juan Carlos Pereira, la lesión que padece y el tiempo de baja que tendría en el equipo. Este jugador es de los grandes en el camerino y el técnico Hernán Torres confesó que lo quería tener en cuenta en su nuevo proceso con Millonarios. Pierde a una voz de mando entre el grupo de jugadores.

Cabe recordar que esta misma lesión la sufrió el delantero Carlos Bacca en el Junior de Barranquilla. En un entrenamiento con el equipo ‘Tiburón’ cayó en el césped y se determinó la lesión en el tendón de Aquiles, que forzó una ardua recuperación y no jugará por lo que resta de año 2025.

El tiempo de baja que tendría Juan Carlos Pereira en Millonarios

Una lesión de tendón de Aquiles manda a un jugador, como mínimo, seis meses fuera de las canchas, aunque puede variar según el tiempo de recuperación que se tenga y puede alargarse hasta los 9 meses. Se debe tener en cuenta su reintegro a las actividades deportivas y físicas, tras el alta médica. Es decir, si todo sale bien en el proceso médico, Juan Carlos Pereira volvería en abril próximo.

Las imágenes son realmente dolorosas para los hinchas de Millonarios, pues Juan Carlos Pereira tuvo que abandonar la cancha de El Campín envuelto en lágrimas y con mucho dolor. El jugador temía lo peor, hasta que el equipo azul hizo oficial el diagnóstico en un comunicado de prensa.