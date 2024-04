Millonarios jugó contra Deportivo Pereira por la fecha 18 de la Liga Colombiana I-2024 en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El club ‘Embajador’ llegó a esta jornada con todo el panorama para clasificar, y hasta el momento lo logra tras una contundente victoria 2-1. Un gol de Emerson Rivaldo Rodríguez, antes de los 20 minutos del partido, y otro de Leonardo Castro en la segunda parte, mantiene las posibilidades y la ilusión más que intacta en la hinchada. Este compromiso fue el escenario ideal para que el club ‘Embajador’ rindiera un homenaje especial a ‘Pitirri’ Salazar.

Luego del triunfo ante Junior de Barranquilla, en la fecha pasada, las noticias no fueron para nada alentadoras en Millonarios. Lo que se suponía era fiesta y tranquilidad por la victoria que lo metió en la pelea por la clasificación a cuadrangulares semifinales, todo terminó en tristeza, pues se confirmó que Ricardo ‘Pitirri’ Salazar falleció de un paro cardiaco.

El bumangués Ricardo ‘Pitirri’ Salazar era un hombre de fútbol, fue jugador en las décadas del 70′ y 80′ y vistió los colores de la Selección Santander, Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali, Santa Fe, Millonarios, Cúcuta, Quindío y Medellín. Tenía una zurda prodigiosa. Fue mano derecha de Gabriel Camargo en Deportes Tolima, ya en sus épocas como dirigente.

Desde 2019, ‘Pitirri’ Salazar se desempeñaba como directo deportivo en Millonarios y era fundamental para las gestiones de Enrique Camacho y los objetivos del técnico Alberto Gamero, era su mano derecha en la toma de decisiones. En el partido contra el Junior de Barranquilla, se le vio muy contento en El Campín celebrando la victoria azul.

Homenaje de Millonarios para ‘Pitirri’ Salazar

En rueda de prensa, el técnico Gamero confesó que la victoria ante Deportivo Pereira fue el homenaje del club azul a la memoria de ‘Pitirri’ Salazar, quien además era su amigo. Vale resaltar que antes del viaje a Pereira, el entrenador samario se vio un poco golpeado por el fallecimiento.

“Todo el plantel de jugadores, cuerpo técnico y directivos queremos hacerle un homenaje, hoy más que nunca. Queremos brindarle a Ricardo este triunfo, hoy está en Bucaramanga con su familia, queremos enviarles mucha fuerza, especialmente a las hijas. Ricardo fue un papá para todos, siendo yo el más viejo, también lo fue para mí. Este puñado de jugadores quiere rendirle un homenaje a nuestro gerente”, comentó Gamero en rueda de prensa.

“Pereira tenía mucho juego por la mitad, tenía dos falsos nueve como Ibargüen y Cabrera que son jugadores de muy buen pie, pero ahí no teníamos el problema, lo teníamos en los costados con los extremos que fueron contundentes, en el segundo tiempo no los marcamos bien, el gol fue por la mitad, pero vino de un costado. Nos faltó coger el balón y Pereira se veía lento, pero lo hacía para asegurar la pelota y no nos la regaló, por momentos nos defendimos bien, pero al final logramos estos tres puntos, ahora vamos a corregir”, dijo Gamero tras el 2-1 en el Hernán Ramírez Villegas.