La última imagen de Radamel Falcaono podía ser esa conferencia de prensa donde se le vio notablemente afectado porque Millonarios no clasificó a la final de la Liga Colombiana II-2024, así que el plan para volver más fuerte a las canchas puso la primera marcha, y BOLAVIP habló en exclusiva con César Murillo, el entrenador personal de ‘El Tigre’.

Publicidad

Publicidad

Mientras que se definía si iba o no a regresar a Millonarios, ya dio el sí y solo falta la firma, Falcao tomó la decisión de no descansar en su vacaciones y empezar un entrenamiento personalizado en Miami. El delantero está entrenando todos los días en sesiones largas de una hora y media o dos horas haciendo trabajos de campo, trabajos de fuerza en el gimnasio y trabajos de recuperación.

“Físicamente él estaría equiparado para llegar a cualquier club y a nivel de adaptabilidad de compañeros se puede adaptar en una semana, se puede adaptar en dos o tres días, no lo sabemos la verdad, es difícil porque todos los equipos en pretemporada vienen con una carga importante de trabajo, entonces digamos que todos están saliendo de la pretemporada, del cansancio de la pretemporada, alivianando las cargas. Puede que él llegue y se adapte rápido“, le dijo César Murillo a BOLAVIP sobre el estado actual de Falcao García.

Una de las grandes dudas es el rendimiento que Falcao pueda tener a los 38 años y después de un semestre en el que se perdió nueve partidos por una lesión muscular y anotó cinco goles. Cesar Murillo se encargó de responderlas con un firme mensaje para los que dudan de lo que todavía puede hacer el máximo goleador en la historia de la selección colombiana.

Publicidad

Publicidad

El mensaje para los que dudan de las condiciones de Falcao a los 38 años

Radamel Falcao anotó 5 goles con Millonarios.

-¿Qué les diría a esas personas que están dudando que Falcao sería un buen refuerzo porque tiene 38 años y cuenta con antecedentes de lesiones?

-Con un atleta de esos de parte de las personas que están afuera es un poco salido de órbita hablarle a él por la edad o hablar de que no rinde por la edad cuando sabemos que físicamente Falcao se mantiene muy bien. Por supuesto está en una edad que no va a ser igual que hace 10 años, pero es un jugador importante que a cualquier club le puede brindar esa experiencia, le puede brindar bagaje no solamente adentro de la cancha sino afuera (…) Falcao venía de mucha inactividad en España, Falcao nunca había jugado en Colombia, Falcao estaba acostumbrado a otros tipos de cancha, a otros tipos de entrenamiento. Llevaba 15 o 17 años sin concentrar, llegar a un mundo nuevo donde para él todo es nuevo desde las concentraciones, las canchas en Colombia, los traslados, los trancones en Bogotá. Todo ese tipo de cosas hace que, por supuesto, eso afecte el rendimiento y no solamente a él, también a muchos jugadores.

Publicidad

Publicidad

ver también Las condiciones de Millonarios a Falcao para renovar el contrato hasta diciembre del 2025

Luego de afirmar que hay altas probabilidades que el segundo semestre de Radamel Falcao en Millonarios sea mucho mejor y con más goles porque ya tiene un panorama más claro para tener fluidez en el juego, Murillo le hizo un llamado a los hinchas que no valoran la presencia de ‘El Tigre’ en la Liga Colombiana.

“El tema es más de mirar un poquito objetivamente el fútbol, no tanto la edad porque la edad es un número. Ahora si tú me dice es que Falcao tiene 38 y pesa 200 kg bueno, te digo: ‘Sí, ya no está, ya mejor que se retire’. Y yo mismo se lo diría, pero es un jugador que tiene un físico increíble, que tiene un porcentaje de grasa siempre ideal, que es un jugador que sabemos que le puede aportar mucho a un equipo. Entonces, el tema de las lesiones pues es tema multifactorial, por qué los jóvenes se lesionan. La verdad es que el hincha debe pensar un poquito más objetivamente y ser más agradecido porque la verdad lo que ve uno en redes es como que al colombiano no le sirve nada. Y es triste porque Falcao para mí es el jugador más importante que tenemos en Colombia por todo, por su carrera, por su vida personal, tiene 38 años y todavía está activo y quiere jugar”, afirmó César Murillo.

¿Falcao llegó a pensar en retirarse? Se supo toda la verdad

Falcao en el último partido de Millonarios en el 2024. (Foto: Vizzor Image)

Publicidad

Publicidad

Ante la narrativa que se instaló de un supuesto retiro porque no quería trasladar más a su familia en el caso que no regresara a Millonarios, Murillo, el entrenador personal de ‘El Tigre’ le contó a BOLAVIP qué piensa Radamel Falcao sobre este tema.

-¿Lo vio con ganas de retirarse después del primer semestre con Millonarios o todo lo contrario por cómo lo ha visto entrenar?

-La verdad nunca hemos tocado ese tema del retiro, pero lo que él siempre me expresa es que quiere seguir jugando, quiere ganar y quiere competir, por eso trabaja. La verdad no creo que un jugador que se quiera retirar trabaja en vacaciones como él trabaja. Entonces, un jugador que esté supuestamente ya para el retiro pues nadie le oferta, nadie quisiera que juegue en sus equipos. Es un jugador que está activo, lo que pasa es que nosotros hemos satanizado mucho la edad y en Colombia más. En Colombia un jugador de 30 años ya está viejo y y no debería ser así. En Italia juegan hasta los 40, 42 años, se retira porque ya se cansan, temas familiares, pero en las grandes ligas hay jugadores grandes de 38, 39 jugando alto nivel.

Publicidad

Publicidad