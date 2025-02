¿Es grave? Lo que se sabe sobre la lesión de Mackálister Silva

Este martes 11 de febrero se celeró el encuentro entre Llaneros y Millonarios en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Al ‘Embajador’ se le escapó la victoria sobre el final y sufrió la lesión del capitán, David Mackálister Silva, de la cual se tienen los primeros adelantos.

Millonarios sufrió un golpe este martes en Villavicencio. El equipo de David González estuvo a solo segundos de llevarse los 3 puntos a casa, pero un gol de Bryan Ureña sobre la hora amargó el partido para el equipo visitante, que deberá conformarse con el empate.

Sin embargo, más allá del resultado, a muchos les preocupa la lesión de David Mackálister Silva. Corrían 22 minutos del primer tiempo cuando el volante marcó el gol que le daba el empate parcial a Millonarios 1-1. En lugar de celebrar, el capitán quedó tendido sobre el césped y sus compañeros pidieron atención médica de inmediato.

Las muestras de dolor de Mackálister Silva eran claras y el jugador tuvo que ser retirado de la cancha en camilla. La preocupación en el entorno del ‘Embajador’ es notoria y se conocen los primeros detalles de la lesión del mediocampista de 38 años.

Esto dijo Mackálister Silva sobre la lesión

Fue el propio David Mackálister Silva quien informó sobre su situación luego de ser elegido como el mejor jugador del partido. “Con dolor. Con menos dolor con el que salí. Esperemos a que tengamos los exámenes y que no sea nada grave” dijo ante WinSports.

Luego, desde la conferencia de prensa, el jugador volvió a ser cuestionado por el estado de su rodilla. “Gracias a Dios no se me ha inflamado aún. Ya esperaremos la resonancia y Dios permita que no vaya a ser nada grave“.