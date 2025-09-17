Es tendencia:
“Es una vergüenza, es una real porquería”, fuertes críticas contra Millonarios en programa de TV

Las críticas a Millonarios no se han hecho esperar por parte de los hinchas y periodistas en plenos programas de televisión.

Por Jhobirson Molina

BOGOTÁ – COLOMBIA, 16-09-2025: Millonarios F. C. y Envigado F. C. durante partido de vuelta de los octavos de final por la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 en el estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá.
© VizzorImage / Felipe Caicedo / StaffBOGOTÁ – COLOMBIA, 16-09-2025: Millonarios F. C. y Envigado F. C. durante partido de vuelta de los octavos de final por la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 en el estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá.

Millonarios no pasa por su mejor momento en el Fútbol Colombiano. La crisis sigue en aumento gracias a los resultados obtenidos en los últimos partidos, que eliminado de la Copa y sufriendo en Liga. El nivel de los jugadores no es el mejor y han recibido fuertes críticas por parte de la prensa y los hinchas.

Este martes, luego de ser eliminado frente a Envigado, equipo que se va a ir para la B y al que no le pudieron marcar goles, llovieron cientos de críticas de hinchas y periodistas, incluso, hubo una que se hizo viral en ESPN tras las palabras de Nicolás Samper.

Así salieron los jugadores de Millonarios del estadio de Techo tras la eliminación en Copa

ver también

El periodista fue claro con la situación que a traviesa el equipo y lo mostrado frente a Envigado, un equipo al que sobre el papel tenían que haberle ganado sin problema, pero no fue así, se complicaron y pudieron remontar una serie que tenían abajo por la mínima diferencia.

“Esto es una vergüenza en la historia de Millonarios, es una vergüenza, una real porquería”, dijo Nicolás Samper en pleno programa. Claramente, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales por parte de los hinchas que le dan la razón y culpan a diferentes sectores del fracaso que vive Millonarios.

Tweet placeholder

Todos coinciden en que es un problema de directivos por no haber invertido en una “nómina decente”. También hay quienes culpan a los jugadores por no representar bien la camiseta de Millonarios. Hernán Torres también lo cargan con alguna responsabilidad, pero también, el nombre de Ricardo Pérez, quien se encargó de conseguir los refuerzos.

Millonarios no ha terminado el semestre y ya está eliminado de la Copa Colombia y cerca de quedarse por fuera de los cuadrangulares en Liga. Este domingo enfrentará a Fortaleza en el estadio El Campín con la ilusión de sumar una victoria que lo posicione mejor en la tabla de posiciones.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
