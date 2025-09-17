Es tendencia:
Millonarios

Esta es la fortuna de Joseph Oughourlian, uno de los responsables de la crisis de Millonarios

El empresario francés tiene más del 80% de las acciones del club y se llevó las utilidades que se generaron los últimos dos años.

Por Camilo Manrique

Joseph Oughourlian owner of RC Lens portrait before the pre-season friendly match between Wolverhampton Wanderers and RC Lens at Pallet-Track Bescot Stadium on July 30, 2025 in Walsall, England. (Photo by Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
Joseph Oughourlian owner of RC Lens portrait before the pre-season friendly match between Wolverhampton Wanderers and RC Lens at Pallet-Track Bescot Stadium on July 30, 2025 in Walsall, England.

Millonarios firmó un nuevo fracaso en este 2025, luego de ser eliminado por Envigado de la Copa Colombia. Un equipo que en poco confirmará su descenso a segunda, le dio un golpe de realidad al segundo club más laureado de Colombia. Las razones por las que se llegó a este fondo son varias, pero uno de los nombres que más se repite es Joseph Oughourlian, quien tiene una increíble fortuna.

Pero quién es Joseph Oughourlian. Es un empresario francés, dueño de la firma Amber Capital, que tiene la mayor parte accionaria de Millonarios. Por decisión de él, los más de 50 mil millones de pesos que generó el club en 2023 y 2024 fueron repartidos a los accionistas; y él se llevó más del 80%. Por eso hoy se le señala como uno de los responsables de la pésima nómina que tienen los embajadores.

Si bien no es el único responsable, al ser la cabeza de la parte dirigencial, es uno de los más señalados. Y una de las principales razones es la gran fortuna que tiene porque los hinchas no entienden que una persona con tanto dinero “desangre” al club de esa manera. Y es que los números que maneja son realmente astronómicos.

La fortuna de Joseph Oughourlian, el responsable directivo de Millonarios

Aunque no se encuentra una cifra total oficial de la fortuna de Oughourlian, por las participaciones de sus empresas se puede calcular que supera los 600 millones de dólares. Con su holding principal Amber Capital es el máximo accionista del Grupo Prisa, con el 29% de participación. Ese capital accionario tiene un valor en el mercado de aproximadamente 170 millones de euros.

Luego tiene una participación del 7,24% de acciones de Indra, una empresa de consultoría en tecnología que está avaluada en más de 6 mil millones de euros. Ese paquete accionario le representa al francés un aproximado de 400 millones de euros. Y, finalmente, Oughourlian es el propietario del club Lens, de Francia; es el accionista mayoritario de Millonarios y el Calcio Padova; y tiene acciones en el Real Zaragoza.

¿Hay posibilidad de que Joseph Oughourlian venda Millonarios?

Hace unos meses el empresario francés aseguró que no tenía intención de vender sus participación en los equipos de fútbol donde tiene inversiones. Sin embargo, en Millonarios se han dado rumores de que si bien no habría una venta, sí se estaría pensando en ceder una parte de las acciones para inyectar capital. La hinchada por su parte seguirá tensando la cuerda para que hayan movimientos definitivos en pro del equipo.

