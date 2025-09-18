¿Está Millonarios? Radamel Falcao eligió el Top 3 de equipos más importantes donde jugó

En Millonarios nunca olvidarán el paso de Radamel Falcao García por la institución. Fue un año lleno de emociones, donde los fanáticos pudieron disfrutar a su máximo ídolo e hincha más reconocido con la camiseta azul. ‘El Tigre’ también pudo cumplir su sueño, pues no es un secreto que el equipo de sus amores en Colombia es el ‘Embajador’.

Tras su salida de Millonarios, ahora es jugador libre y analiza en qué parte del mundo volver a jugar profesionalmente o si definitivamente se retira de las canchas. Radamel Falcao dejó una huella imborrable en los hinchas azules, aunque sorprendió en su más reciente entrevista desde Miami, donde ni lo mencionó.

En una entrevista con Mario Suárez, Radamel Falcao eligió los tres equipos de más importancia en su carrera deportiva y sorprendió por dejar por fuera a Millonarios. Radamel miró inmediatamente al fútbol de Europa, donde hizo historia y pudo alcanzar los logros más importantes de su trayectoria en las canchas.

Causa sorpresa en los hinchas de Millonarios lo que sucedió con Falcao, pues pese al amor que siente ‘El Tigre’ por el equipo, no lo considera en el Top 3 de más importancia en su carrera. Radamel estuvo un año peleando por ser campeón con la camiseta azul, pero la apuesta salió mal. En diciembre de 2024 no pudieron vencer a Deportivo Pasto y en junio pasado, Santa Fe ganó un clásico cuando un empate bastaba para ir a la final.

El Top 3 de clubes con más importancia para Falcao en su carrera

Radamel Falcao no dudó y eligió al Atlético Madrid como el equipo más importante en su carrera. Allí pudo marcar goles realmente importantes, está en el libro de leyendas del club y pudo competir a la par en el ‘prime’ con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Radamel Falcao García, figura de Millonarios en un partido contra Nacional. Photo: VizzorImage / Paulina Betancur / Cont

Luego, colocó al Mónaco, club que creyó en Falcao cuando todo era gris en su carrera y había quedado fuera del Mundial de Brasil 2014 por una grave lesión en una de sus rodillas. Tras una ardua recuperación, pasó por Chelsea y Manchester United, donde no le fue bien y fue el club del Principado el que lo firmó y donde pudo hacer historia.

El tercero fue el Porto, el primer club en el que estuvo en su carrera deportiva luego de pasar por River Plate. Con ‘Los Dragones’ alcanzó su primera Europa League. Incluso, pudo repuntar a Colombia en el mercado de pases y con James Rodríguez y Freddy Guarín tocó la gloria en Europa.

