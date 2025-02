Esto hizo Chaverra tras la respuesta que Falcao le dio por su provocación a Millonarios

La quinta fecha de la Liga Colombiana I-2025 cerró la jornada del 15 de febrero con el partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín. El rendimiento del DIM fue tan bueno que Francisco Chaverra se dio el lujo de provocar a los rivales, Radamel Falcao García le respondió y el volante ya redobló la apuesta con una reacción.

No es la primera vez que Chaverra lo hace. En la tercera fecha de la Liga Colombiana, Deportivo Independiente Medellín le ganó 0-1 a Envigado y el mediocampista intentó pararse el balón y se resbaló, pero hizo que Geindry Cuervo fuera expulsado. Contra Millonarios pasó algo similar.

El DIM ya ganaba uno a cero con un gol de penalti de Leyser Chaverra y dominaba el juego de tal forma en el sector del mediocampo que Francisco Chaverra tuvo tiempo para controlar el balón, pararse encima y después dar un pase mientras que ningún jugador de Millonarios lo presionó para quitarle la pelota.

Al ver la provocación del jugador de Deportivo Independiente Medellín, Radamel Falcao fue uno de los primeros en ir a reclamarle al término del primer tiempo. ¿Qué le dijo? ‘El Tigre’ habló sobre lo que pasó con Chaverra en la cancha después de la derrota 0-1 de Millonarios antes de que se diera la reacción del jugador del DIM.

La reacción de Chaverra tras la respuesta de Falcao a su provocación

Falcao buscando a Chaverra para reclamarle. (Foto: captura de pantalla Win Sports)

A pesar de que Falcao quiso dejar las cosas en la cancha y respondió a la altura cuando le preguntaron por la provocación a Millonarios, Francisco Chaverra redobló la apuesta y después de la respuesta de ‘El Tigre’ decidió presumir en Instagram siete veces la jugada parándose encima del balón que provocó al equipo albiazul. ¡Sigue encendido!

Chaverra presumió su provocación a Millonarios. (Foto: Instagram / @fchaverra13)

El mensaje que Juan Pablo Vargas le envió a Chaverra por provocar a Millonarios

Él no fue tan diplomático. A Juan Pablo Vargas le preguntaron en conferencia de prensa por la provocación de Chaverra y el mensaje fue fuerte y claro. “En lo caliente del partido, obviamente uno está en un momento de derrota y esas cosas a nadie le gusta que se las hagan y menos en casa, también me parece correcto que en ese sentido nos hagamos respetar y hagamos respetar el momento. El jugador sabrá si lo vuelve a hacer o no, es parte de lo que creo que algunos jugadores hacen, también me gustaría que lo haga cuando vayan perdiendo porque pues supongo que es algo que él hace muy seguido. ¿No?”, afirmó el defensor de Millonarios.