Falcao confesó que apoyó a Atlético Nacional: “Le hacía fuerza por más que fuera el que fuera”

Es casi imposible llegar a tener algún tipo de mala reacción con esta leyenda de la selección colombiana. Radamel Falcao García volvió a dar una muestra de por qué es uno de los mejores embajadores de Colombia y confesó que apoyó a Atlético Nacional: “Le hacía fuerza por más que fuera el que fuera”.

Falcao García venía de un primer semestre en la Liga Colombiana en el que el común denominador en los estadios cuando jugaba como visitante era el respeto. Hubo varios insultos, pero el delantero de Millonarios se portó a la altura, y decidió contar de dónde nació ese respeto hacia los demás equipos del fútbol colombiano.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube de Millonarios, Radamel Falcao reveló que terminó muy tocado y dolido luego de fallar una opción clara de gol que hubiera representado clasificar a la final de la Liga Colombiana II-2024. La revancha de ‘El Tigre’ esta en marcha con una confesión sorpresa de por medio.

“Afuera, en Argentina al principio me decían ‘Colombia’, ya con eso decía: ‘Mi identifican con mi país, soy el colombiano en River’. Después llegue a ser ‘El Tigre’ en año, año y medio, pero a mi me decían ‘Colombia’. Entonces, desde niño en Venezuela ya entendía que hay que cambiar la imagen de nuestro país porque al principio de los 90’s imagínate la imagen que teníamos y lo que escuchaba en Venezuela no era nada bueno, no me gustaba”, le empezó diciendo Radamel Falcao García a Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba para darle contexto a por qué apoyó a Atlético Nacional.

La confesión de Radamel Falcao sobre su apoyo a Atlético Nacional

Radamel Falcao y el escudo de Nacional. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Luego de afirmar que se sentía representante de Colombia desde muy pequeño, Falcao confesó por qué llegó a apoyar al equipo ‘Verdolaga’. “Jugaba un equipo colombiano y le hacía fuerza por más que fuera el que fuera. En Argentina lo que me pasaba era muy gracioso. Éramos dos colombianos, un amigo del alma que se estaba probando en River y yo, y eran 85 de Argentina. Jugaba la selección, nos moríamos, nos mataban. Jugaba el Junior, nos mataban, era Colombia. Entonces, jugaba el que fuera, Medellín, Nacional, Santa Fe o el que fuera y nosotros salíamos en defensa porque esa misma noche o al otro día eran: ‘Ah, los colombianos son malos, no sé que’. Y había que aguantarla. Entonces, desde muy niño ya sabía que representaba a un país”, afirmó ‘El Tigre’ en el canal de YouTube de Millonarios.

Falcao contó lo cercano que es a Cristiano Ronaldo

Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba le preguntó a Radamel Falcao por las camisetas que había intercambiado y luego de contar que tiene varias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, confesó lo cercana que es la relación con CR7. “Su mamá vivía en mi conjunto a tres casas. Entonces, él iba todas las tardes a buscar a su hijo y nos encontramos mucho. Había un poco más de relación, entonces prácticamente se sabía (que íbamos a cambiar camisetas)”, contó ‘El Tigre’.

