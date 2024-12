Falcao confirma que el fracaso en la Liga lo deja en la puerta de salida de Millonarios

“Hace muchos años dije que voy a ir temporada a temporada. En esta situación no es momento para tomar decisiones. Tengo hasta diciembre. Después de lo de hoy, voy a analizar qué voy a hacer con mi carrera”, dijo Falcao García en rueda de prensa.

En rueda de prensa, Radamel Falcao García se refirió al tema y su respuesta dejó preocupación en más de un hincha de Millonarios. El delantero comienza a mirar posibilidades para su futuro y no es confirmado que siga en ‘El Embajador’.

Millonarios firma un nuevo fracaso en el fútbol colombiano y pasó de tener la primera opción de ser finalista, a estar en el escenario público. Incluso, con Radamel Falcao García en la nómina, el equipo azul no pudo cumplir con el objetivo y se firma una gran decepción para la hinchada azul.

