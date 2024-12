Falcao García expone su gran sueño con Millonarios y da pistas sobre su renovación

“Es muy pronto, no hemos tenido tiempo ni de hablar, ni de pensar. Hemos estado con la familia, disfrutando con los niños que llevaba mucho tiempo sin verlos”, dijo Falcao.

Tras confesar su gran sueño con Millonarios, Falcao hizo énfasis en lo que todo hincha espera. Comentó que en estos días ha estado con su familia y todavía es muy pronto para tomar una decisión. Radamel continúa meditando la posibilidad de extender el vínculo con el equipo azul y no descarta continuar una temporada más en Colombia.

“Como jugador siempre he sido muy competitivo y siempre he tratado de ganar. Sería un sueño ganar un título con Millonarios”, dijo Radamel Falcao García en rueda de prensa.

El dato puede ser irrelevante para Falcao, o puede que no, pues lo que él quisiera es seguir en Millonarios más allá del torneo internacional en el 2025, pero aún no se sabe su decisión final. Para el club sería muy beneficioso tener los ingresos económicos de la Conmebol y así soportar la deuda que Radamel genera en la nómina de jugadores. Todas estas cosas parecen estar en un segundo plano y lo que valdría, en este caso, es la intención de ambas partes para renegociar el contrato.

