Falcao García no continuará en Millonarios. El jugador se despidió del club en redes sociales, al igual que su esposa, Lorelei. El ‘Tigre’ le respondió a través de una historia de Instagram y los comentarios por parte de los hinchas no se hicieron esperar.

Pese a que el ‘Tigre’ se quería quedar en el equipo de sus amores, no pudieron llegar a un acuerdo en temas del patrimonio fiscal. La decisión no solo entristeció al jugador, sino a su esposa, quien también se despidió de todos.

Falcao García le responde a Lorelei su mensaje de despedida

“Mi querida Colombia 🇨🇴, hoy, como Argentina, quiero decirte que me has enamorado y decirte GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por abrirnos las puertas y por hacernos sentir tan amados. Gracias a Millonarios, gracias a la familia, gracias a todos nuestros amigos y los que, con los meses, se volvieron parte de nuestra vida, a los que con tanto amor nos ayudaron y nos cuidaron las 24 horas. Me llevo los mejores recuerdos.

La verdad me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere. Los amamos. Nos vemos pronto”, fueron las palabras de Lorelei.

Falcao, con cierto dolor, compartió la historia y le respondió con un: “Nooo me hagas eso”. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los hinchas que hicieron tendencia las historias de ellos, también lamentando la partida de Falcao.