Por otra parte, Falcao García sorprendió con un mensaje en sus redes sociales que activó la curiosidad de los hinchas de Millonarios, pues afirmó que en su regreso a Colombia, hay un nuevo integrante y más adelante lo presentará. No se sabe si habla de su familia o del club. Quedó la intriga en lo más alto.

Millonarios se alista para el debut en Liga Colombiana, que no pudo ser posible en la ciudad de Santa Marta por desmanes y ataques a la delegación visitante. El equipo azul aguarda por el partido contra Deportivo Pasto, por la segunda fecha, en el estadio Departamental Libertad, que parece será revancha para Radamel Falcao García, teniendo en cuenta aquel partido en el que falló en sus remates y quedaron sin la posibilidad de jugar la final en diciembre pasado.

