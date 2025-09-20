Falcao, mientras jugó en Millonarios y vivió en Bogotá: “Llegué a tener episodios de ansiedad”

En Millonarios nunca olvidarán el paso de Radamel Falcao García por la institución. Fue un año lleno de emociones, de estadios llenos, donde los fanáticos pudieron disfrutar a su máximo ídolo e hincha más reconocido con la camiseta azul, peleando por ser campeón. ‘El Tigre’ también pudo cumplir su sueño, pues no es un secreto que el equipo de sus amores en Colombia es el ‘Embajador’. Pese a todos estos momentos, la vida personal del jugador en Bogotá no fue del todo buena.

Tras su salida de Millonarios, ahora es jugador libre y analiza en qué parte del mundo volver a jugar profesionalmente o si definitivamente se retira de las canchas. Radamel Falcao García dejó una huella imborrable en los hinchas azules, aunque sorprendió en su más reciente entrevista desde Miami, donde habló de su estadía en Bogotá y el tiempo que vistió la camiseta azul.

En una entrevista con Mario Suárez, Radamel Falcao se refirió a lo denso que es vivir en Bogotá por varios factores. Mucho más en una familia que nunca había habitado en la capital de Colombia y no había experimentado la presión por ser una figura pública. El delantero entró en detalles sobre esto y confesó que alcanzó a presentar cuadros de ansiedad.

Publicidad

Publicidad

Le confesó a Mario Suárez que se sentía abrumado en Bogotá y la asfixia le llevó a tener episodios de ansiedad y no poder descansar bien. Pasaba noches de insomnio. La situación tocó fondo cuando le dijo al técnico David González que lo dejara descansar un poco más porque se sentía agotado y no podía entrenar.

Falcao condecorado como el mejor jugador del partido en un clásico contra Atlético Nacional. Photo: VizzorImage / Paulina Betancur / Cont

Publicidad

Publicidad

Falcao y los episodios de ansiedad por vivir en Bogotá

“Cuando llegué a Bogotá, la gente estaba encima, me sentía abrumado, asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, sientes eso y pasaba la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado y me mataba que no sabía qué sucedía y entraba en más ansiedad”, dijo Falcao en la charla con Mario Suárez.

A sus 39 años, Falcao disfruta de su familia en Miami tras su paso por Millonarios, pero no esconde la nostalgia de lo vivido en Colombia. Con palabras que reflejan la realidad de cómo se sentía en Bogotá con los reflectores encima. El equipo azul será parte de su historia, aunque con el sinsabor de no ser campeón.

Publicidad