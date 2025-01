El martes 21 de enero de 2025 se conoció que Radamel Falcao no sigue en Millonarios. El club Embajador no habría alcanzado un acuerdo con el Tigre, motivo por el que no contará con su ídolo este año.

Publicidad

Publicidad

La hinchada permanecía expectante, pues el futuro del delantero en el equipo de la capital era incierto.

ver también Hermana de James se fue con toda contra la reina del Carnaval de Barranquilla

Aunque desde el club aseguraron en varias ocasiones que se estaba trabajando en la renovación de Falcao, el periodista Julio Sánchez Cristo reveló en la W Radio que fuentes cercanas al futbolista le confirmaron que no habrá continuidad.

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del jugador o de Millonarios; sin embargo, el reconocido periodista aseguró que ya es un hecho que el ídolo no sigue en el equipo de sus amores.

Publicidad

Publicidad

Mucho se había especulado acerca de la renovación. Al parecer, ambas partes estaban haciendo todos los esfuerzos para asegurar al delantero, la menos, durante 2025.

Entre los principales inconvenientes para la renovación era el tema de impuestos. De acuerdo con los rumores que surgieron desde diciembre, el equipo y los patrocinadores estaban haciendo todo para buscar una salida positiva para las partes.

Pese a esos esfuerzos, no se concretó nada y finalmente Falcao se va de Millonarios. Así las cosas, el Embajador se queda con Leonardo Castro y el argentino Santiago Giordana como los delanteros principales.

Publicidad