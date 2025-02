Millonarios perdió este sábado ante Independiente Medellín en el estadio El Campín. Falcao García fue uno de los jugadores que puso la cara y pidió disculpas a la hinchada. Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar en redes sociales.

El juego y rendimiento de los jugadores en el terreno de juego no fue el mejor y la hinchada terminó decepcionada y a la expectativa de lo que viene, no solo en el Fútbol Colombiano, sino en la Copa Sudamericana donde se jugará ante Once Caldas un cupo a la fase de grupos.

Falcao y las disculpas a la hinchada de Millonarios

Falcao García fue uno de los mejores de Millonarios, sin embargo, le tocó hacer otras funciones que lo alejaron del área, pero ante la poca generación de juego de sus compañeros, pudo tener contacto con el balón y trató de ‘echarse el equipo al hombro’.

La derrota no cayó bien en el equipo y en los hinchas, pero Falcao salió a poner la cara y a través de sus redes sociales les pidió disculpas y envió un mensaje para que sigan creyendo.

“El resultado no fue el esperado pero el equipo se esforzó hasta el final. Siempre vamos a luchar por cumplir “El Sueño de Todos”. @millosfcoficial Gracias a la Hinchada que como siempre estuvo acompañando y alentando hasta el final. Vamos todos Juntos… ¡Vamos Millonarios!”

Millonarios quiere dejar atrás este resultado y ya piensa en sus próximos dos partidos. Este jueves jugará el aplazado de la primera fecha contra Unión Magdalena en Santa Marta. También se alista para afrontar el compromiso ante el Deportivo Cali el próximo domingo.